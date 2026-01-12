Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Honda vừa chính thức ra mắt New Honda Scoopy tại Thái Lan với loạt nâng cấp mới. 

Honda Scoopy là mẫu tay ga mang thiết kế phong cách, rất được nhóm khách hàng trẻ ưa chuộng. Và ở thế hệ mới, New Scoopy cũng hướng tới nhóm khách hàng sinh viên, người đi làm trẻ đang tìm kiếm một chiếc xe nhỏ gọn, cá tính cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố đồng thời khẳng định phong cách cá nhân. 

New Honda Scoopy trình làng: Hút gen Z với bộ màu sắc cực "cháy" - 1

Về thiết kế, New Scoopy tiếp tục phát huy ngôn ngữ Iconic Style vốn là thương hiệu riêng. Cụm đèn pha LED tròn Crystal Block mang lại vẻ hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển đặc trưng, đi kèm với logo chữ “S” trên thân trước, giúp xe nhận diện dễ dàng ở mọi góc nhìn. Tổng thể xe hướng đến sự tối giản, thân thiện nhưng vẫn có những chi tiết cao cấp, phù hợp cả với người dùng nam và nữ, đồng thời tạo cảm giác vừa hiện đại vừa gần gũi.  

New Honda Scoopy trình làng: Hút gen Z với bộ màu sắc cực "cháy" - 2

Trang bị tiện ích trên Scoopy được nâng cấp toàn diện. Màn hình kỹ thuật số hoàn toàn, hiển thị các thông số vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và đèn báo Eco. Xe cũng được tích hợp cổng sạc USB Type-C, đồng thời cốp phía dưới yên đủ lớn để chứa vừa mũ bảo hiểm full-face. Riêng phiên bản cao cấp Club12 còn được trang bị chìa khóa thông minh Smartkey nâng cao tiện lợi và độ an toàn trong đô thị.

New Honda Scoopy trình làng: Hút gen Z với bộ màu sắc cực "cháy" - 3

Về khả năng vận hành, Scoopy vẫn giữ thế mạnh tiết kiệm nhiên liệu, với mức công bố tối đa 58,8 km/lít. Đây là con số ấn tượng trong phân khúc tay ga đô thị, đáp ứng nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Xe vẫn giữ được sự linh hoạt, dễ điều khiển, phù hợp cho người dùng đô thị và các nhóm khách hàng trẻ.

New Honda Scoopy trình làng: Hút gen Z với bộ màu sắc cực "cháy" - 4

New Honda Scoopy được phân phối tại Thái Lan với 3 phiên bản kèm nhiều lựa chọn màu sắc, mức giá đề xuất từ 50.600 baht - khoảng 42,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.     

12/01/2026
