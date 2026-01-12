Tiếp tục chương trình khuyến mại “SỐNG XANH, LƯỚT CHẤT, BỨT PHÁ CÙNG NEO’S”, khách hàng mua xe máy điện Yamaha NEO's từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026 sẽ được tặng Voucher tiền mặt 15.000.000 đồng. Đây là chương trình khuyến mại đã được nhà sản xuất Nhật Bản tiến hành kéo dài từ tháng 4/2025 tới nay.

Nhờ mức giá bán này, giá xe máy điện Yamaha NEO's trong tháng 1/2026 này hiện như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Yamaha NEO'S 49.091.000 33.000.000

Lưu ý: Mức giá trên đây đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc

Không chỉ được ưu đãi từ hãng, theo khảo sát của chúng tôi, các đại lý cũng có những chương trình khuyến mại riêng dành cho khách hàng mua xe máy điện Yamaha NEO's: giảm thêm 1 triệu đồng; tặng đồng hồ Casio G-Shock và mũ bảo hiểm,...

Yamaha NEO’s là một trong những mẫu xe máy điện chất lượng và được ưa chuộng hiện nay. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với thể trạng của đa số người tiêu dùng Việt Nam. Với kích thước tổng thể 1875mm x 695mm x 1120mm, chiều cao yên 795mm, khoảng sáng gầm 148mm và khối lượng 98kg đã bao gồm pin, NEO’s mang lại cảm giác linh hoạt và dễ điều khiển trong đô thị.

Về tiện ích, Yamaha NEO’s được trang bị cụm đồng hồ LCD toàn phần với khả năng hiển thị đầy đủ thông số và kết nối với smartphone, cho phép người dùng theo dõi tình trạng xe một cách thuận tiện. Xe còn sở hữu chìa khóa thông minh Smartkey tích hợp định vị vị trí xe, tạo sự hiện đại và an toàn. Ngoài ra, Yamaha NEO’s có hốc chứa đồ ở đầu xe kèm cổng sạc USB tiện dụng, cùng cốp dưới yên rộng rãi, phù hợp để chứa những vật dụng cơ bản như áo mưa hay găng tay.

Về sức mạnh, xe được trang bị động cơ điện một chiều không chổi than với công suất 3 mã lực, mô men xoắn 138,3 Nm, cho phép vận hành mà không cần bằng lái hạng A1. Pin lithium-ion dung tích 23,2 Ah giúp xe đi được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc đầy, tuy thời gian sạc khá lâu, khoảng 9 tiếng. Pin có thể tháo rời, thuận tiện cho việc sạc trong chung cư.

NEO’s cũng được chú trọng về an toàn và vận hành, với phanh đĩa trước, tang trống sau, và bộ vành đúc 10 chấu đi cùng lốp không săm 110/70-13 và 130/70-13 cho bánh trước và sau. Tất cả những trang bị này giúp Yamaha NEO’s trở thành lựa chọn xe máy điện vừa tiện dụng, vừa hiện đại cho nhu cầu di chuyển trong đô thị.