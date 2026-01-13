Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 1/2026

Hiện xe tay ga Lead trong tháng 1/2026 vẫn được Honda bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp, đi kèm với 5 tùy chọn màu sắc như: Trắng đen, đỏ đen, đen nâu, xanh đen và bạc đen.

Honda là thương hiệu ô tô, xe máy Nhật Bản sớm có mặt tại Việt Nam. Gần 30 năm bước chân vào thị trường Việt Nam, công ty liên tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường – nơi xe máy là phương tiện chiếm gần 90% tại các thành phố lớn. Tính đến nay, Honda Việt Nam có 3 nhà máy sản xuất xe máy và 2 phân xưởng xe máy chuyên lắp ráp xe máy và phụ tùng xe máy.

Trong lĩnh vực xe máy, Honda Việt Nam đang ưu tiên phát triển và áp dụng các công nghệ cải tiến động cơ đốt trong (ICE), đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho kỷ nguyên điện khí hóa với các mẫu xe như ICON e: và CUV e:. Hãng cung cấp một mô hình bán hàng đặc biệt thông qua các hình thức thuê, thu mua lại và tân trang, đây là một phương thức độc đáo và tiên phong hướng tới một xã hội tuần hoàn.

Lead chinh phục khách hàng Việt nhờ thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng hàng loạt tiện ích.

Nổi bật trong phân khúc xe tay ga cho nữ, Lead chinh phục khách hàng Việt nhờ thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng hàng loạt tiện ích. Điểm cộng lớn nhất của mẫu xe tay ga này chính là cốp xe rộng với dung tích lên đến 37 lít, lý tưởng cho nhu cầu đựng đồ cá nhân như túi xách, nón bảo hiểm hay cả đồ đi chợ hằng ngày.

Thiết kế năng động, động cơ eSP+ 125cc tiên tiến cùng tiện ích vượt trội, LEAD ABS là sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, nhằm tôn vinh vẻ đẹp vốn có của người phụ nữ hiện đại, độc lập và tự tin với những lựa chọn của riêng mình.

Bên cạnh đó, Honda Lead còn được trang bị khối động cơ eSP 125cc mạnh mẽ, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều công nghệ hiện đại như khóa thông minh Smart Key, hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Với sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ cùng công năng, Lead tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ trong đô thị hiện đại.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Lead trong tháng 1 không có sự thay đổi nào so với tháng 12/2025. Giá xe máy Lead tại các đại lý so với giá đề xuất của hãng vẫn chênh khoảng 5-6 triệu đồng/xe

Bảng giá xe Lead mới nhất tháng 1/2026 (Nguồn: Honda)

Mẫu xe Màu Giá niêm yết (VNĐ) Phiên bản Đặc biệt Đen Nâu / Xanh Đen / Bạc Đen 45.644.727 VNĐ Phiên bản Cao cấp Trắng Đen 41.717.455 VNĐ Phiên bản Tiêu chuẩn Đỏ Đen 39.557.455 VNĐ

Lưu ý: Giá xe máy mang tính chất tham khảo, đã gồm VAT, phí trước bạ, phí cấp biển số xe và phí bảo hiểm. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của mỗi đại lý Honda và khu vực bán xe.