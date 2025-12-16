Honda giới thiệu xe ga NS150LA: Dáng dấp cổ điển châu Âu, giá cực mềm

Trong chiến lược chinh phục thị trường tỷ dân, Sundiro Honda liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt ở phân khúc xe tay ga – nơi nhu cầu và thị hiếu người dùng vô cùng đa dạng. NS150LA chính là một trong những đại diện tiêu biểu, hướng tới nhóm khách hàng yêu thích phong cách hoài cổ nhưng vẫn đòi hỏi công nghệ và tiện nghi hiện đại.

Mẫu xe này theo đuổi ngôn ngữ thiết kế neo-retro với những đường nét tròn trịa, mềm mại, gợi nhớ các dòng scooter châu Âu cổ điển. Tuy vậy, Honda đã xử lý khéo léo bằng những chi tiết mang hơi thở đương đại, tạo nên tổng thể vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Điểm nhấn nổi bật nhất nằm ở cụm đèn hậu, lấy cảm hứng từ đầu băng cassette của thập niên 1980–1990. Đèn định vị trước và sau sử dụng họa tiết “đầu từ băng xoay”, trong khi lưới mạ crôm phía trước được ví như một “hộp cộng hưởng loa”, mang đậm màu sắc hoài niệm. Cụm đèn pha tròn kết hợp các mảng ốp thân xe xếp lớp giúp tăng chiều sâu thị giác, khiến NS150LA nổi bật ở mọi góc nhìn.

Honda NS150LA được phân phối với hai phiên bản gồm Youth và Pro. Phiên bản Youth hướng đến sự tối giản, tập trung vào giá trị cốt lõi, lược bỏ một số trang bị như kính chắn gió, giá để đồ phía trước hay thùng sau. Hệ thống phanh trên bản này sử dụng phanh tang trống cho cả bánh trước và sau, đồng thời không có camera hành trình tích hợp.

Ngược lại, phiên bản Pro là lựa chọn cao cấp hơn, phù hợp với người dùng đề cao tính tiện nghi và an toàn. Xe được trang bị phanh đĩa trước và sau, camera hành trình tích hợp sẵn, kính chắn gió cùng thùng chứa đồ phía sau. Cả hai phiên bản đều có bốn tùy chọn màu sắc gồm vàng Pearl Corn Yellow, trắng Snowfield White, hồng Illusion Pink và xám kim loại Mercury Gray.

Dù mang dáng dấp hoài cổ, NS150LA lại sở hữu danh sách trang bị hiện đại đáng chú ý. Tất cả các phiên bản đều được trang bị ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo, giám sát áp suất lốp, màn hình TFT màu, cùng cổng sạc USB-A và USB-C. Xe hỗ trợ Honda SmartKey và khả năng kết nối với smartphone, cho phép người dùng theo dõi thông tin xe cũng như hỗ trợ dẫn đường một cách thuận tiện.

Về mặt thông số, Honda NS150LA sử dụng bánh xe 13 inch, lốp trước kích thước 110/70-13 và lốp sau 130/70-13. Chiều dài cơ sở đạt 1.357 mm, khoảng sáng gầm 134 mm, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Riêng trên phiên bản Pro, camera hành trình tích hợp sẵn trở thành điểm cộng lớn trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp.

Cung cấp sức mạnh cho NS150LA là động cơ SH-EP do Sundiro Honda phát triển, tối ưu từ nền tảng động cơ Honda 160 eSP+. Đây là động cơ 1 xi-lanh, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 11,4 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại 6.500 vòng/phút. Với thông số này, xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, đồng thời đạt tốc độ tối đa khoảng 107 km/h.

Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI giúp mức tiêu thụ nhiên liệu của NS150LA chỉ khoảng 2,3 lít/100 km. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị tính năng Idling Stop tự động ngắt động cơ khi dừng, góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải, cùng hệ thống khởi động ACG cho khả năng vận hành êm ái, gần như không gây tiếng ồn.

Tại thị trường Trung Quốc, Honda NS150LA có giá bán đề xuất 14.980 nhân dân tệ (tương đương khoảng 56 triệu đồng) cho phiên bản Youth và 16.580 nhân dân tệ (khoảng 62 triệu đồng) cho phiên bản Pro. Với mức giá này, NS150LA được xem là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc tay ga 150 phân khối, đặc biệt dành cho những khách hàng yêu thích phong cách retro nhưng không muốn đánh đổi trải nghiệm công nghệ hiện đại.