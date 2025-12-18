Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn

Sự kiện: Ferrari

Mang màu sơn đỏ Rosso Fuoco độc nhất, siêu xe mui trần Ferrari 812 GTS là một trong ba chiếc đã được nhập khẩu về Việt Nam vào hai năm trở lại đây. Mức giá ước tính lên tới gần 26 tỷ đồng.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 1

Mặc dù đã ra mắt từ tháng 9/2019, siêu xe Ferrari 812 GTS vẫn gây sốt trong cộng đồng chơi xe Việt Nam. Vào năm 2024, một đại lý đã mang về lần lượt 3 chiếc siêu xe mui trần này. Trong khi chiếc đầu tiên được đồng đoán của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chiếc thứ hai và thứ ba đã có biển số và lăn bánh trên đường phố.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 2

Tương tự với phiên bản mui trần 812 Superfast, Ferrari 812 GTS sở hữu gói khí động học mới được tối ưu hơn so với đàn anh F12berlinetta. Đặc biệt, sự ra mắt của chiếc xe này đánh dấu cấu hình xe mui trần với động cơ V12 đặt trước của thương hiệu trong vòng 50 năm. Trước đó, các biến thể của 550, 575 hay 599 chỉ là các phiên bản giới hạn.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 3

Thông tin của siêu xe này được đại lý "bật mí" vào cuối năm 2024. Đến tháng 4/2025, hình ảnh của chiếc 812 GTS thứ hai đã chính thức được đăng tải trên mạng xã hội, sau chiếc đầu tiên có màu sơn đỏ Rosso 70th Anniversary, vốn được đồn đoán thuộc sở hữu của vị đại gia cà phê.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 4

Điểm nổi bật của mẫu xe thể thao này là màu sơn đỏ đậm Rosso Fuoco, trái với tùy chọn Rosso Corsa truyền thống của hãng xe ngựa chồm đến từ Italy. Chiếc siêu xe này cũng sở hữu tùy chọn logo Ferrari được sơn trực tiếp vào bề mặt ngoại thất, vốn có giá không hề thấp.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 5

Điểm khác biệt so với chiếc 812 GTS đầu tiên chính là tùy chọn ngoại thất được làm từ sợi carbon. Nhiều chi tiết như bộ chia cản trước, ốp hông, khuếch tán gió cản sau hay thậm chí là logo tại mâm của siêu xe này được làm từ chất liệu siêu nhẹ và bền này.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 6

Phần mui cứng điều khiển điện của xe có thể hoàn thành một chu kỳ đóng hoặc mở trong vòng 14 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển ở vận tốc lên đến 45 km/h.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 7

Trái với tông màu độc đáo Rosso Fuoco của ngoại thất, nội thất của chiếc Ferrari 812 GTS này chỉ mang tông màu đen Nero nguyên bản đi cùng các đường chỉ đỏ tương phản màu đỏ, bên cạnh các chất liệu da cao cấp, Alcantara và sợi carbon quen thuộc.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 8

Điểm giá trị trên siêu xe Ferrari 812 GTS chính là động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.3L tương tự 812 Superfast, công suất tối đa 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 718 Nm. Cơ cấu này cũng mang đến âm thanh đầy mãnh liệt và phấn khích mỗi khi người lái nhấn ga.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 9

Đi kèm với động cơ này là hộp số ly hợp kép 7 cấp Magna và hệ dẫn động cầu sau, cho phép chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h dưới 3 giây và đạt vận tốc tối đa trên 340 km/h.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 10

Hiện tại, dòng xe thể thao mui trần này bị khai tử và thay thế bằng Ferrari 12Cilindri Spider. Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam của thương hiệu vẫn chưa có kế hoạch ra mắt chính thức của các siêu xe thế hệ mới này.

Siêu xe Ferrari 812 GTS sơn đỏ độc nhất Việt Nam giá 26 tỷ dạo phố Sài Gòn - 11

Mức giá của siêu xe Ferrari 812 GTS này không được đại lý công bố. Theo bảng giá tính phí trước bạ của Bộ Tài chính, siêu xe Ferrari 812 Superfast có giá khoảng 26,95 tỷ đồng.

Theo Nhật Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

17/12/2025 18:41 PM (GMT+7)
