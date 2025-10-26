Lambretta X300 SR 2025: Xe tay ga cổ điển mới với công nghệ tiên tiến

Lambretta, thương hiệu nổi tiếng với những mẫu xe tay ga mang đậm phong cách cổ điển, vừa giới thiệu mẫu xe X300 SR 2025 tại thị trường châu Âu. Mẫu xe này không chỉ giữ nguyên kiểu dáng biểu tượng mà còn được trang bị công nghệ tiên tiến, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lái thú vị cho người sử dụng.

Lambretta X300 SR 2025 ra mắt

X300 SR 2025 được thiết kế dành cho những ai tìm kiếm sức mạnh và phong thái trong những chuyến đi hàng ngày. Xe có ba tùy chọn màu sắc: Đỏ Amaro, Vàng Mù Tạt và Trắng Latte, với mức giá niêm yết là 4.899 Bảng Anh (khoảng 149 triệu đồng).

X300 SR 2025 trang bị hệ thống đèn Full LED tích hợp logo thương hiệu

Mẫu xe này nổi bật với tính năng động và kết cấu chắc chắn, kết hợp giữa phong cách và chức năng. Tư thế lái thoải mái cùng khả năng vận hành linh hoạt khiến X300 SR trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả giao thông đô thị và những chuyến đi xa.

Mẫu xe nổi bật với tính năng động và kết cấu chắc chắn

Đặc biệt, phiên bản 2025 được trang bị hệ thống đèn Full LED tích hợp logo thương hiệu, cùng hệ thống khởi động thông minh không cần chìa khóa. Cụm đồng hồ bán kỹ thuật số kết hợp giữa đồng hồ kim analog và màn hình LCD tạo nên sự hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

X300 SR được trang bị động cơ xi-lanh đơn 275 cc

Khung xe được làm bằng thép ống, với hệ thống động cơ treo đặc trưng của Lambretta. Hệ thống treo trước là loại tay đòn kép với hai giảm xóc, trong khi phía sau có cặp giảm xóc đôi. Hệ thống phanh thủy lực đĩa đôi 220 mm (mỗi bánh một đĩa) đi kèm với ABS thế hệ mới.

Xe trang bị ABS thế hệ mới

Về hiệu năng, X300 SR được trang bị động cơ xi-lanh đơn 275 cc, làm mát bằng dung dịch, với 4 van trên đầu xi-lanh và hệ thống phun xăng điện tử Bosch. Động cơ này cho công suất tối đa đạt 25,1 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 24,5 Nm tại 6.250 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động CVT.

Với những tính năng nổi bật và thiết kế ấn tượng, Lambretta X300 SR 2025 chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những tín đồ yêu thích xe tay ga.