Zontes 368E: Xe tay ga cỡ lớn mới tại Việt Nam, giá 125 triệu đồng

Mới đây, mẫu xe tay ga cỡ lớn Zontes 368E đã chính thức được giới thiệu ở Việt Nam qua một đại lý nhập khẩu. Với 4 tùy chọn màu sắc: Đen vàng, Trắng đen, Trắng mâm xanh và Xanh đen, Zontes 368E được bán với mức giá 125 triệu đồng, hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với "vua xe ga" Honda SH 350i.

Zontes 368E sở hữu kích thước ấn tượng với chiều dài 2.200 mm, rộng 795 mm và cao 1.395 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 150 mm, chiều cao yên 770 mm, trọng lượng khô 176 kg và bình xăng dung tích 17 lít. Mẫu xe này được nâng cấp từ Zontes 350E, nổi bật với cụm đèn chiếu sáng lớn, tạo nên diện mạo cơ bắp và hầm hố như một chiếc mô tô phân khối lớn. Cụm đèn LED Projector với 6 bóng mang lại ánh sáng mạnh mẽ, giúp người lái dễ dàng di chuyển trong điều kiện thiếu sáng.

Zontes 368E còn được trang bị kính chắn gió điện tử, giúp giảm thiểu tác động của gió và bụi khi di chuyển đường dài. Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD TFT 6,75 inch hiển thị rõ nét các thông tin vận hành và hỗ trợ kết nối Bluetooth cho các tính năng như camera ghi hình và theo dõi áp suất lốp.

Tay lái được làm bằng hợp kim nhôm có thể điều chỉnh, phù hợp với nhiều vóc dáng người dùng. Yên xe rộng rãi và êm ái, cùng cốp chứa đồ có thể đựng hai mũ bảo hiểm cỡ XXL. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ đôi phía sau, giúp hấp thụ chấn động hiệu quả.

Zontes 368E sử dụng bánh trước 15 inch và bánh sau 14 inch, kết hợp với lốp bán trơn, phù hợp cho cả di chuyển trong phố và đường dài. Hệ thống phanh đĩa với công nghệ ABS và kiểm soát lực kéo đảm bảo an toàn cho người lái.

Về động cơ, Zontes 368E trang bị khối động cơ SOHC, xi-lanh đơn, dung tích 368cc, công suất tối đa 38,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 40 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 3,5L/100 km, với hai chế độ lái Eco và Sport.

Điểm nổi bật của Zontes 368E so với Honda SH 350i là trang bị camera hành trình kép với độ phân giải 1080P và bộ nhớ 128GB. Xe cũng có cổng USB Type-A và Type-C với công suất sạc nhanh 18W, cùng tính năng sưởi ấm tay lái, phù hợp cho người dùng trong điều kiện thời tiết lạnh giá.