Từng sợ thay pin trăm triệu, giờ người dùng xe điện an tâm hơn bao giờ hết

Đây là một câu hỏi hợp lý, bởi lẽ nhiều người đã trải nghiệm việc pin của smartphone hay laptop không còn khả năng sạc đầy sau vài năm sử dụng. Ai lại muốn đầu tư hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng, vào một chiếc xe mà linh kiện đắt giá nhất có thể hỏng chỉ sau một thời gian ngắn?

Pin xe điện hiện đại không "chết sớm" như lo ngại của nhiều người.

Tuy nhiên, xe điện không giống như iPhone. Nghiên cứu mới từ công ty khởi nghiệp chuyên theo dõi tình trạng pin xe điện, Recurrent, cho thấy pin của các mẫu xe điện hiện đại có độ bền cao và ngày càng đáng tin cậy hơn theo thời gian. Giám đốc phân tích thị trường của Recurrent, Liz Najman, cho biết: “Rất hiếm khi bạn cần thay pin. Một khi xe đã hoạt động ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại về điều đó”.

Dữ liệu từ Recurrent chỉ ra rằng, chưa đến 4% trong số hàng ngàn xe điện tham gia khảo sát phải thay pin, không tính đến các trường hợp triệu hồi lớn như Chevy Bolt hay Hyundai Kona. Công ty đã phân tích dữ liệu theo từng thế hệ xe, cho thấy rằng xe điện cũ có tỷ lệ thay pin cao hơn do công nghệ lạc hậu và đã qua nhiều lần sử dụng. Cụ thể, những chiếc xe điện được sản xuất từ năm 2011 đến 2016, như Nissan Leaf đời đầu, có tỷ lệ thay pin lên đến 8,5%.

Tuy nhiên, công nghệ pin xe điện đã có những bước tiến vượt bậc. Những mẫu xe điện thế hệ thứ hai, như Chevy Bolt và Tesla Model 3 đời đầu, có tỷ lệ thay pin giảm xuống chỉ còn 2% cho các xe sản xuất từ năm 2017 đến 2021. Đặc biệt, xe điện được bán ra từ năm 2022 trở đi có tỷ lệ thay pin chỉ 0,3%, điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong công nghệ pin.

Công nghệ pin xe điện ngày càng được cải thiện.

Najman nhấn mạnh rằng từ “Thế hệ 2” trở đi, việc thay pin chủ yếu xảy ra do lỗi của nhà sản xuất, không phải do hao hụt dung lượng do sử dụng. Những chiếc xe điện mới không chỉ có thời gian sử dụng ngắn hơn mà còn được trang bị công nghệ tiên tiến giúp quản lý nhiệt độ tốt hơn, bảo vệ pin khỏi hư hại.

Recurrent dự đoán rằng các mẫu xe điện mới sẽ không gặp vấn đề gì trong ít nhất 15 năm tới. Hơn nữa, khi gặp sự cố, người tiêu dùng không nhất thiết phải tự chi trả cho việc sửa chữa. Bảo hành tiêu chuẩn thường bao gồm việc thay thế pin khi dung lượng giảm từ 30% trở lên, với thời hạn bảo hành lên đến 8 năm hoặc 160.000 km, đặc biệt một số nhà sản xuất còn cung cấp thời gian bảo hành dài hơn như VinFast lên đến 10 năm hoặc 200.000 km.

Cuối cùng, giá pin đã giảm mạnh trong thập kỷ qua và dự kiến sẽ tiếp tục giảm khi chuỗi cung ứng mở rộng. Sẽ không bất ngờ khi trong tương lai gần, việc thay thế pin có thể trở nên dễ dàng hơn, giống như bất kỳ loại sửa chữa nào khác.