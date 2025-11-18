Đây là loạt xe tay ga có ABS giá rẻ nhất tại thị trường Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở các dòng tay ga cao cấp, nhiều mẫu tay ga tầm trung trên thị trường Việt Nam hiện nay đã được các nhà sản xuất đưa tới hệ thống ABS. Và ở tầm giá dưới 50 triệu đồng, dưới đây là các mẫu tay ga có ABS an toàn mà khách hàng có thể cân nhắc.

Yamaha Freego S - giá 34,56 triệu đồng

Là một trong những mẫu xe tay ga giá rẻ nhất có tích hợp ABS tại Việt Nam, Freego S hướng tới người dùng cần một phương tiện cho nhu cầu di chuyển linh hoạt, an toàn. Xe có tổng thể khá gọn nhẹ, sở hữu các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần và chìa khóa thông minh smartkey. Ngoài ra, cốp chứa đồ rộng 27 lít phía dưới yên cũng là một điểm cộng mang tới nhiều tiện dụng cho người dùng.

Yamaha Freego S sử dụng khối động cơ BlueCore 124,9cc làm mát bằng không khí, khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 9,5 mã lực tại 8000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5500 vòng/phút. Xe cũng được tích hợp hệ thống ngắt động cơ tạm thời Start & Stop System và khá tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ 2,03 L/100km (theo công bố của nhà sản xuất).

Honda Lead Đặc biệt - giá 45,6 triệu đồng

Được mệnh danh là mẫu "tay ga quốc dân", Lead vốn được nhiều người ưa chuộng bởi thiết kế bền dáng, vận hành đầm chắc, tiết kiệm điện và đặc biệt là sở hữu cốp to tiện dụng tới 37 lít. Với phiên bản Đặc biệt, người sử dụng còn được trải nghiệm sự an toàn nhờ xe có tích hợp phanh đĩa kèm ABS cho bánh trước, trong khi phía sau vẫn là phanh tang trống.

Ngoài ABS, Honda Lead Đặc biệt cũng tích hợp nhiều trang bị hiện đại với hệ thống đèn pha LED hai tầng, cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp analog, dùng chìa khóa thông minh. Ngoài cốp chứa đồ rộng phía dưới yên thì xe tay ga này còn được tích hợp hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc USB tiện lợi.

Về sức mạnh, Lead Đặc biệt vẫn được trang bị khối động cơ eSP+ dung tích 124,8cc, sản sinh công suất tối đa là 8,22 kW tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 11,7 Nm tại 5250 vòng/phút. Xe cũng được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời IDling Stop và tiết kiệm xăng với mức tiêu thụ 2,1 L/100km.

Honda Air Blade 125 Thể thao 2026 - giá 47,9 triệu đồng

Vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, Air Blade 125 2026 sở hữu hàng loạt các đổi mới cả về mặt thiết kế cũng như trang bị so với thế hệ trước. Trong đó, điểm cải thiện nổi bật nhất chính là việc bổ sung ABS cho Air Blade 125 Thể thao, tăng cường hơn sự an toàn cho người sử dụng khi vận hành.

Mẫu tay ga thể thao này vẫn sở hữu các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng công nghệ LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, chìa khóa thông minh smartkey. Xe cũng có cốp chứa đồ rộng rãi và tích hợp cổng sạc USB tiện dụng.

Yamaha LEXi 155 VVA Tiêu chuẩn - 48,5 triệu đồng

Với những khách hàng thích sự thoải mái của phong cách maxi-scooter thì Yamaha LEXi 155 VVA Tiêu chuẩn sẽ là một trong những lựa chọn xe ga giá rẻ có ABS an toàn đáng cân nhắc trên thị trường hiện nay. Xe cũng sở hữu các trang bị hiện đại với hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số có Y-Connect, chìa khóa thông minh, cổng sạc tiện dụng.

Yamaha LEXi 155 VVA Tiêu chuẩn được trang bị khối động cơ xy lanh đơn dung tích 155,1cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 11,3 kW tại 8000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 14,2 Nm tại 6500 vòng/phút.

Yamaha Grande Hybrid Giới hạn - giá 49,6 triệu đồng

Không chỉ được trang bị ABS cho bánh trước, Grande Hybrid Giới hạn còn là mẫu xe tay ga sử dụng động cơ BlueCore Hybrid hiện đại với việc phối hợp giữa động cơ đốt trong và mô tơ điện, vừa cải thiện sức mạnh, vừa giúp tiết kiệm xăng vượt trội. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ là 1,66 L/100km.

Ngoài ra, mẫu tay ga này cũng được tích hợp khá nhiều các trang bị hiện đại với cụm đồng hồ TFT có hỗ trợ Y-Connect, chìa khóa thông minh Smartkey, cốp chứa đồ rộng tới 27 lít phía dưới yên xe mang tới nhiều tiện lợi.