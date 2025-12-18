Định hướng xe sang Mazda CX-60 về Việt Nam có những gì đặc biệt?

Mazda CX-60 vừa xuất hiện tại Việt Nam với động cơ I6 và tùy chọn PHEV, dự kiến giao xe tháng 4/2026. Sự xuất hiện của Mazda CX-60 tại Việt Nam không đơn thuần là việc ra mắt một sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho chiến lược nâng tầm thương hiệu của hãng xe Nhật Bản. Với định vị tiệm cận xe sang, mẫu SUV cỡ trung này hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường .

Xét về kích thước, Mazda CX-60 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.890 x 1.680 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. Những con số này đặt CX-60 vào vị trí chiến lược, nằm giữa "người anh em" CX-5 và mẫu SUV 7 chỗ CX-8 hiện hành. Việc gia tăng kích thước không chỉ giúp xe bề thế hơn mà còn tối ưu hóa không gian bên trong, tạo tiền đề cho những trải nghiệm cao cấp.

Mazda CX-60 vừa xuất hiện tại Việt Nam với động cơ I6 và tùy chọn PHEV.

Mazda CX-60 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo trứ danh.

Về diện mạo, xe vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế Kodo trứ danh nhưng được tinh chỉnh để trở nên sắc sảo và hiện đại hơn. Nhìn từ trực diện, lưới tản nhiệt với họa tiết quen thuộc được bao quanh bởi viền crom dày bản, kết hợp cùng logo 3D nổi bật tạo nên ấn tượng thị giác mạnh mẽ.

Điểm nhấn phá cách nằm ở cụm đèn chiếu sáng chính với dải LED định vị ban ngày được thiết kế mới lạ, tách biệt so với các dòng xe Mazda trước đây. Ở phía sau, cụm đèn hậu mang nhiều nét tương đồng với CX-5 thế hệ mới, tạo nên sự liền mạch trong dải sản phẩm. Tùy thuộc vào từng phiên bản, xe sẽ được trang bị các bộ mâm có họa tiết và màu sơn khác nhau, trong đó bản M-Hybrid nổi bật với bộ mâm 20 inch sơn đen thể thao.

Bước vào khoang lái, Mazda CX-60 gây ấn tượng với sự phối trộn màu sắc táo bạo nhưng tinh tế, điển hình như tông màu đen-cam trên phiên bản M-Hybrid. Khu vực táp-lô được bố trí khoa học với màn hình giải trí 12,3 inch đặt nổi, nằm ngay phía trên cửa gió điều hòa và dải phím vật lý điều chỉnh nhiệt độ, đảm bảo sự thuận tiện tối đa khi thao tác. Vô lăng vẫn giữ thiết kế 3 chấu quen thuộc với logo 3D ở trung tâm.

Mazda CX-60 được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính với dải LED định vị ban ngày được thiết kế mới lạ.

Cụm đèn hậu mang nhiều nét tương đồng với CX-5 thế hệ mới.

Điểm đắt giá nhất trong không gian nội thất chính là sự xuất hiện của công nghệ cá nhân hóa người lái. Hệ thống cho phép người cầm lái nhập thông tin chiều cao, từ đó xe sẽ tự động tính toán và điều chỉnh vị trí ghế ngồi cũng như vô lăng sao cho phù hợp và thoải mái nhất. Tuy nhiên, do ưu tiên không gian cho khoang động cơ đặt dọc và hàng ghế trước, không gian hàng ghế thứ hai chỉ dừng lại ở mức đủ dùng, không quá dư dả.

Bù lại, khoang hành lý lại rất rộng rãi với dung tích tiêu chuẩn 570 lít và có thể mở rộng lên tới 1.726 lít khi gập hàng ghế sau, đi kèm tính năng cốp đóng/mở điện tiện lợi. Khu vực bệ trung tâm cũng được thiết kế chỉn chu với cần số điện tử, lẫy chuyển chế độ lái Mi-Drive và núm xoay Commander Control đặc trưng.

Mazda CX-60 là mẫu xe thể hiện rõ nhất tham vọng vươn lên phân khúc cao cấp. Phiên bản M-Hybrid được trang bị khối động cơ xăng I6, dung tích 3.3L tăng áp e-Skyactiv kết hợp cùng mô-tơ điện, cho công suất tối đa lên tới 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Cấu hình động cơ I6 thẳng hàng này thường chỉ thấy trên các dòng xe sang của Đức, hứa hẹn mang lại cảm giác lái phấn khích và mượt mà.

Xe được trang bị khối động cơ xăng I6, dung tích 3.3L tăng áp e-Skyactiv kết hợp cùng mô-tơ điện.

Biến thể này kết hợp động cơ xăng I4, dung tích 2.5L e-Skyactiv với mô-tơ điện.

Bên cạnh đó, Mazda cũng bắt kịp xu hướng điện hóa với tùy chọn phiên bản PHEV (Plug-in Hybrid). Biến thể này kết hợp động cơ xăng I4, dung tích 2.5L e-Skyactiv với mô-tơ điện và bộ pin 17,8 kWh, nâng tổng công suất lên mức 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm.

Đặc biệt, chế độ lái thuần điện cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 42 km mà không tốn một giọt xăng. Tất cả các phiên bản trưng bày đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian i-Activ AWD, giúp tối ưu hóa khả năng vận hành trên nhiều điều kiện địa hình.

Khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 4/2026, Mazda CX-60 sẽ bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt không chỉ với các đối thủ phổ thông mà còn cả những tên tuổi hạng sang. Đối thủ trực tiếp của mẫu xe này được xác định là Skoda Kodiaq hay thậm chí là mẫu xe sang từ Đức như Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC hay Volvo XC60.

Không gian nội thất chính là sự xuất hiện của công nghệ cá nhân hóa người lái.

Mazda CX-60 sẽ gia nhập thị trường Việt Nam vào tháng 4/2026.

Dù giá bán chính thức và số lượng phiên bản chưa được công bố, nhưng nếu nhẩm tính nhanh thì mức giá của Mazda CX-60 sẽ cao hơn so với dòng CX-8 (hiện dao động từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng). Với hàm lượng công nghệ cao, động cơ mạnh mẽ và thiết kế sang trọng, CX-60 được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược giúp Mazda tái định vị thương hiệu và chiếm lĩnh thị phần phân khúc SUV cao cấp tại Việt Nam trong thời gian tới.