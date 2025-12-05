Bảng giá Honda ICON e: tháng 12/2025: Ưu đãi kép, giảm tới 6 triệu đồng!

Honda Việt Nam (HVN) đang thực hiện chương trình khuyến mại với loạt xe máy đang bán ra nhằm chào đón năm mới 2026. Trong đó, với khách hàng mua xe máy điện Honda ICON e: sẽ được nhận lì xì tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng/xe.

Không chỉ thế, theo khảo sát của chúng tôi tại một số các đại lý ủy nhiệm Honda (HEAD), xe máy điện Honda ICON e: hiện hầu hết được giảm giá 1 triệu đồng so với mức giá niêm yết của hãng. Nhờ đó, mức giá cuối cùng tới tay người tiêu dùng đang ở mức rất thấp, cụ thể dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda ICON e: sau khi đã trừ các khuyến mại:

Dòng xe Mức giá niêm yết (VND) Mức giá sau trừ khuyến mại (VND) Honda ICON e: Thể Thao 26,803,637 20,803,637 Honda ICON e: Đặc biệt 26,607,273 20,607,273 Honda ICON e: Cao cấp 26,410,909 20,410,909

Lưu ý: Mức giá trên đây đã gồm VAT, bộ sạc, và chỉ mang tính chất tham khảo.

Hiện tại, ICON e: bán ra thị trường chưa bao gồm pin. Người sử dụng có thể lựa chọn hình thức thuê pin (chi phí khoảng 350.000 đồng/tháng) hoặc mua pin (giá khoảng 9,8 triệu đồng/pin).

Như vậy, với mức ưu đãi kép từ HVN cũng như các HEAD, hiện tại giá Honda ICON e: đang ở mức rẻ và dễ tiếp cận với nhiều khách hàng. Do đó nếu như khách hàng đang có nhu cầu mua xe máy điện Nhật này thì đây chắc chắn là dịp rất tốt để mua được giá rẻ.

Honda ICON E là xe máy điện được trang bị động cơ đặt ở bánh sau, công suất 1,5 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm, mang đến khả năng tăng tốc nhanh và mượt mà. Xe có tốc độ tối đa 48 km/h, phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên mà không yêu cầu bằng lái. Honda ICON E có hai chế độ vận hành: Tiêu chuẩn và ECO, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.

Pin lithium do Honda phát triển sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dễ tháo lắp, có thể sạc trực tiếp hoặc rời. Với một lần sạc đầy, xe đi được khoảng 71 km. Xe nổi bật với thiết kế linh hoạt, bền bỉ, trang bị đèn LED toàn bộ, màn hình kỹ thuật số, ổ khóa cơ, khóa cốp, hộc chứa đồ phía trước kèm cổng USB. Hệ thống phanh kết hợp CBS cùng giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đôi giúp xe vận hành ổn định, kể cả khi chở thêm người.