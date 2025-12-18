Hàng trăm xe máy bị phạt nguội ngày 17/12 chỉ tại 1 nút giao ở Hà Nội

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chỉ trong 24h từ 12h00’ ngày 16/12/2025 đến 12h00’ ngày 17/12/2025, riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã phát hiện 37 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và 70 trường hợp người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.

Đáng chú ý, người điều khiển xe máy bị phạt tới 4 - 6 triệu đồng cho lỗi vượt đèn đỏ theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trong khi đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm khiến người điều khiển xe máy sẽ bị phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đây là mức phạt không hề thấp, bởi mức phạt cao nhất với hành vi vượt đèn đỏ còn cao hơn cả mức lương tháng tối thiểu Vùng 1 TP Hà Nội từ 01/01/2026 (5.310.000 đồng). Chính vì thế, người điều khiển xe máy cần hết sức chú ý để tránh việc một lần vi phạm giao thông đã "đánh bay" cả tháng lương.

Một người điều khiển xe máy bị phạt nguội bởi lỗi vượt đèn đỏ (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Dưới đây là chi tiết danh sách các xe máy bị phạt nguội do lỗi vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi trong ngày 17/12: