Hàng trăm xe máy bị phạt nguội ngày 17/12 chỉ tại 1 nút giao ở Hà Nội

Mặc dù hệ thống camera AI giám sát giao thông đã được triển khai tại nhiều tuyến đường tại Hà Nội nhưng hiện nhiều người điều khiển xe máy vẫn mắc phải các lỗi cơ bản. 

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chỉ trong 24h từ 12h00’ ngày 16/12/2025 đến 12h00’ ngày 17/12/2025, riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã phát hiện 37 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và 70 trường hợp người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ.  

Đáng chú ý, người điều khiển xe máy bị phạt tới 4 - 6 triệu đồng cho lỗi vượt đèn đỏ theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trong khi đó, lỗi không đội mũ bảo hiểm khiến người điều khiển xe máy sẽ bị phạt hành chính từ 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. 

Đây là mức phạt không hề thấp, bởi mức phạt cao nhất với hành vi vượt đèn đỏ còn cao hơn cả mức lương tháng tối thiểu Vùng 1 TP Hà Nội từ 01/01/2026 (5.310.000 đồng). Chính vì thế, người điều khiển xe máy cần hết sức chú ý để tránh việc một lần vi phạm giao thông đã "đánh bay" cả tháng lương. 

Một người điều khiển xe máy bị phạt nguội bởi lỗi vượt đèn đỏ (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông).

Dưới đây là chi tiết danh sách các xe máy bị phạt nguội do lỗi vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi trong ngày 17/12:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển
1 16-12-2025 13:46:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA70703 Trắng
2 16-12-2025 13:53:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C138546 Trắng
3 16-12-2025 13:59:31 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E252261 Trắng
4 16-12-2025 14:18:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B900443 Trắng
5 16-12-2025 14:22:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V158076 Trắng
6 16-12-2025 14:23:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E159281 Trắng
7 16-12-2025 14:32:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19P139666 Trắng
8 16-12-2025 14:54:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 38H128120 Trắng
9 16-12-2025 14:59:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28N126578 Trắng
10 16-12-2025 15:05:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y373510 Trắng
11 16-12-2025 15:05:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y118383 Trắng
12 16-12-2025 15:27:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B119848 Trắng
13 16-12-2025 15:41:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19D119626 Trắng
14 16-12-2025 16:02:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D198327 Trắng
15 16-12-2025 16:05:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 10E130120 Trắng
16 16-12-2025 16:14:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H169147 Trắng
17 16-12-2025 16:15:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P43966 Trắng
18 16-12-2025 16:19:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC67682 Trắng
19 16-12-2025 16:21:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X95914 Trắng
20 16-12-2025 16:30:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C110635 Trắng
21 16-12-2025 16:35:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88S92559 Trắng
22 16-12-2025 16:35:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B134901 Trắng
23 16-12-2025 16:37:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y337501 Trắng
24 16-12-2025 16:41:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P145843 Trắng
25 16-12-2025 16:44:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z95336 Trắng
26 16-12-2025 16:44:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L196832 Trắng
27 16-12-2025 16:45:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F146557 Trắng
28 16-12-2025 16:45:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B132108 Trắng
29 16-12-2025 16:48:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P143316 Trắng
30 16-12-2025 16:49:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22FA09252 Trắng
31 16-12-2025 16:49:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD08152 Trắng
32 16-12-2025 16:51:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB16208 Trắng
33 16-12-2025 16:57:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F151100 Trắng
34 17-12-2025 07:09:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D213286 Trắng
35 17-12-2025 07:13:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y581151 Trắng
36 17-12-2025 07:20:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA09495 Trắng
37 17-12-2025 07:23:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9F1554 Trắng
38 17-12-2025 07:26:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9L124801 Trắng
39 17-12-2025 07:26:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V131358 Trắng
40 17-12-2025 07:28:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19S140531 Trắng
41 17-12-2025 07:34:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y514355 Trắng
42 17-12-2025 07:39:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36N118910 Trắng
43 17-12-2025 07:47:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC10123 Trắng
44 17-12-2025 07:52:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P188465 Trắng
45 17-12-2025 08:39:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 3.67E+09 Trắng
46 17-12-2025 08:51:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22S116140 Trắng
47 17-12-2025 08:52:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29MD174435 Trắng
48 17-12-2025 08:58:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E253704 Trắng
49 17-12-2025 09:08:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L540831 Trắng
50 17-12-2025 09:19:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X32833 Trắng
51 17-12-2025 09:55:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N203590 Trắng
52 17-12-2025 10:06:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 79N101316 Trắng
53 17-12-2025 10:07:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B320802 Trắng
54 17-12-2025 10:16:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H235041 Trắng
55 17-12-2025 10:42:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88G150603 Trắng
56 17-12-2025 10:43:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AX08561 Trắng
57 17-12-2025 10:45:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18EA03725 Trắng
58 17-12-2025 10:47:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X531551 Trắng
59 17-12-2025 11:05:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21E156391 Trắng
60 17-12-2025 11:13:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C134701 Trắng
61 17-12-2025 11:18:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M196551 Trắng
62 17-12-2025 11:18:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K200716 Trắng
63 17-12-2025 11:21:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F157941 Trắng
64 17-12-2025 11:31:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99G103167 Trắng
65 17-12-2025 11:33:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99A01631 Trắng
66 17-12-2025 11:34:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L184154 Trắng
67 17-12-2025 11:38:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AB29781 Trắng
68 17-12-2025 11:38:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC10602 Trắng
69 17-12-2025 11:51:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 16N51636 Trắng
70 17-12-2025 11:55:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C184344 Trắng
-18/12/2025 13:50 PM (GMT+7)
