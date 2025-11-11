Honda giới thiệu V3R 900 E-Compressor Prototype: Động cơ 900cc nhưng mạnh ngang 1200cc

Mẫu xe mang phong cách super-naked này không chỉ thu hút sự chú ý bởi thiết kế độc đáo mà còn bởi khối động cơ hoàn toàn mới – một bước tiến thể hiện định hướng công nghệ táo bạo của Honda trong kỷ nguyên mô tô hiện đại.

Trái tim của V3R 900 là khối động cơ V3 75 độ làm mát bằng chất lỏng, từng được Honda trưng bày dưới dạng concept tại EICMA 2024. Ở nguyên mẫu năm nay, hãng tiếp tục hoàn thiện thiết kế động cơ theo hướng nhỏ gọn và tối ưu, với dung tích 900cc, nhưng được trang bị bộ nén khí điều khiển điện tử (E-Compressor) – công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên mô tô.

Bộ nén này có khả năng điều khiển áp suất khí nạp độc lập với vòng tua máy, giúp động cơ phản hồi mô-men xoắn nhanh và mạnh mẽ ngay cả ở dải tua thấp. Nhờ công nghệ này, Honda hướng tới việc tạo ra một động cơ 900cc có sức mạnh tương đương động cơ 1200cc, trong khi vẫn nâng cao hiệu suất đốt cháy nhiên liệu và giảm thiểu khí thải, đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe trên toàn cầu.

Không chỉ gây ấn tượng về công nghệ, V3R 900 E-Compressor Prototype còn nổi bật với thiết kế dàn áo bất đối xứng đầy táo bạo, mang đậm tính khí động học và hiệu năng. Trên bình xăng, mẫu xe này được trang bị biểu tượng “Honda Flagship Wing” – logo mới đánh dấu định hướng thiết kế cho các mẫu mô tô cao cấp của Honda, dự kiến sẽ bắt đầu được áp dụng từ năm 2026.

Honda cho biết, V3R 900 E-Compressor Prototype không chỉ là một nguyên mẫu công nghệ, mà còn là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, dám thách thức và không ngừng đổi mới của hãng. Dưới triết lý phát triển mang tên “Non-Rail Roller Coaster” – tạm dịch là “tàu lượn không ray” – Honda mong muốn mang đến cho người lái trải nghiệm lái xe đầy phấn khích nhưng vẫn an tâm và kiểm soát dễ dàng.

Với nguyên mẫu V3R 900, Honda đang từng bước định hình một kỷ nguyên mới cho mô tô hiệu năng cao, nơi công nghệ nạp cưỡng bức điện tử không chỉ nâng tầm sức mạnh mà còn mở ra khả năng phát triển bền vững hơn cho tương lai. Hãng cho biết sẽ tiếp tục phát triển mẫu xe này hướng tới sản xuất hàng loạt trong thời gian tới, biến những ý tưởng táo bạo hôm nay thành hiện thực trên những cung đường ngày mai.