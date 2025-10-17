Giá xe máy ở đâu rẻ nhất thế giới? 

Theo thông tin được MotorCycles Data cung cấp, đơn vị này đã thực hiện khảo sát kéo dài 6 tháng về mức giá bán xe máy tại các khu vực trên thế giới. Và dưới đây là dữ liệu giá trung bình của khu vực trên thế giới

Bắc Mỹ

Thị trường Bắc Mỹ nổi bật với mức giá xe máy trung bình cao nhất, đạt 12.454 USD. Doanh số tại khu vực này có xu hướng phân tán hơn so với các khu vực khác trên thế giới. Những phân khúc chiếm tỷ trọng lớn nhất gồm:

- Xe địa hình (motocross) chiếm 18,93%, với giá trung bình 5.893 USD

- Xe địa hình đường dài (enduro) chiếm 14,68%, giá trung bình 8.503 USD

- Xe cruiser chiếm 13,44%, giá trung bình 18.662 USD

Khu vực này, cùng với châu Âu, đặc trưng bởi các dòng xe chất lượng cao và động cơ mạnh mẽ, từ đó dẫn đến mức giá trung bình cao hơn đáng kể so với phần còn lại của thế giới.

Tây Âu

Tại châu Âu, mức giá xe máy trung bình đạt 12.212 USD. Trong đó, dòng xe naked-bike chiếm ưu thế rõ rệt với 37,44% thị phần, có mức giá trung bình 9.352 USD. Tiếp theo là các xe adventure, chiếm 23,79%, với giá trung bình 15.618 USD.

Mỹ Latinh

Khu vực Mỹ Latinh ghi nhận mức giá xe máy trung bình là 3.170 USD, chủ yếu được dẫn dắt bởi dòng xe đường phố (street commuter) trong phân khối từ 126-250cc, chiếm 45,99% thị phần, với mức giá trung bình 2.128 USD. Dòng xe enduro trong cùng phân khối chiếm 21,93%, giá trung bình 3.311 USD.

Khác với Bắc Mỹ và châu Âu, doanh số tại Nam Mỹ (bao gồm cả Mexico) chủ yếu đến từ các dòng xe có giá rẻ và dung tích nhỏ.

ASEAN

Khu vực ASEAN ghi nhận mức giá xe máy trung bình thấp thứ hai trên toàn cầu, ở mức 2.344 USD. Dòng xe đường phố (101-250cc) chiếm ưu thế với 44,65% thị phần, có mức giá trung bình 1.092 USD. Dòng naked cùng phân khối chiếm 24,27%, với giá trung bình 2.448 USD.

Thị trường này phản ánh rõ nhu cầu về phương tiện giao thông tiết kiệm và hiệu quả.

Ấn Độ

Ấn Độ là thị trường có mức giá xe máy rẻ nhất thế giới, chỉ ở mức 1.133 USD. Phân khúc chủ đạo là xe đường phố thuộc phân khối 50-125cc, chiếm tới 67,41% thị phần, với mức giá trung bình 881 USD.