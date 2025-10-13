Làm gì để biết ô tô, xe máy có bị phạt nguội do camera AI nhận diện?

Tại TP.HCM hiện đã lắp đặt 31 camera AI bên cạnh các camera thông thường khác và nhận diện nhiều lỗi cùng một lúc.

Lên hệ thống phạt nguội từ 8-10 ngày

Camera AI có thể tự động phát hiện, ghi nhận vi phạm một nhóm lỗi cùng lúc như: vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ... và chuyển dữ liệu về trung tâm để lập hồ sơ phạt nguội.

Từ dữ liệu ghi nhận của camera, cán bộ kỹ thuật sẽ rà soát một lần nữa và gửi lên hệ thống tra cứu phạt nguội trong vòng từ 8-10 ngày. Ảnh: THY NHUNG

Khi camera AI ngoài đường ghi nhận được hình ảnh vi phạm sẽ truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ và tự động phân loại lỗi, sau đó hiển thị đầy đủ các thông tin liên quan xe vi phạm như: biển số xe (màu sơn), hiệu xe, màu sơn xe, thông tin cá nhân chủ xe...

Từ dữ liệu này, cán bộ kỹ thuật sẽ rà soát một lần nữa và gửi lên hệ thống tra cứu phạt nguội trong vòng từ 8-10 ngày.

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết camera Ai sẽ nhận diện các loại phương tiện khác nhau trong đó có cả ô tô và xe máy. Ngoài các thủ tục gửi thông báo đến các chủ xe thì đối với ô tô, khi kiểm định xe sẽ dễ dàng nhận biết được, riêng với xe máy hiện chỉ có chủ xe kiểm tra thông tin mới biết xe mình có bị phạt nguội hay không.

“Sự hiện diện của camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người dân. Đánh giá tại những khu vực có camera AI, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, chạy ngược chiều, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt”- vị đại diện cho biết.

Cũng theo PC08, hơn một tháng (từ 1-9 đến 3-10), camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm giao thông, Phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống này trên địa bàn thành phố.

5 cách tra cứu phạt nguội online mới nhất 2025

(1) Tra cứu phạt nguội qua VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký => Quyết mã QR code bên góc trên cùng bên phải của thẻ CCCD => Kiểm tra thông tin => Nhập số điện thoại => Bấm xác nhận

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, cá nhân nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Tra cứu phạt nguội

Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”

Có 5 cách để các chủ xe có thể tra cứu phạt nguội. Ảnh: THY NHUNG

(2) Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Để tiến hành tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông, người dân tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Cảnh sát giao thông theo đường link http://www.csgt.vn/.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy)

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống)

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

(3) Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Vào trang web của cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ www.vr.org.vn

Bước 2: Kéo xuống dưới chọn mục Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện trong phần Tra cứu dữ liệu bên phải màn hình.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin để thực hiện tra cứu.

Đối với xe biển 5 số: Biển trắng thêm chữ T vào cuối, biển xanh thêm chữ X, biển vàng thêm chữ V

Tương tự với số tem, giấy chứng nhận hiện tại nhập dấu “-“ phân cách giữa chữ cái và chữ số.

Bước 4: Kéo xuống dưới, màn hình hiển thị thông báo của cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện ở dưới cùng.

Nếu xe bị phạt nguội mọi thông tin sẽ được liệt kê trong phần kết quả trả về.

Nếu phần này trống có nghĩa là phương tiện đó không bị phạt nguội, việc đăng kiểm diễn ra bình thường.

Nếu dưới mục này xuất hiện một ô màu đen với thông tin xử lý vi phạm bên trong, chứng tỏ phương tiện này chưa hoàn thành việc đóng phạt nguội và sẽ bị từ chối đăng kiểm.

(4) Kiểm tra trực tiếp trên website của Sở Xây dựng

Cách tra cứu phạt nguội này chỉ áp dụng được với những tỉnh, thành có tích hợp tra cứu phạt nguội trên website phạt nguội.

Bước 1: Truy cập website phạt nguội tại địa phương:

- Tra cứu phạt nguội Hà Nội:

https://csgt.congan.hanoi.gov.vn/tra-cuu-phuong-tien-gt

- Tra cứu phạt nguội Thành phố Hồ Chí Minh:

http://csgt.catphcm.bocongan.gov.vn/wps/portal/Home/tra-cuu-vi-pham

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.

Bước 3: Kéo xuống dưới, xem kết quả tra cứu.

(5) Sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động

Ngoài cách tra cứu trên máy tính, người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: Tra cứu phạt nguội; Tra cứu phạt nguội toàn quốc; Tra phạt nguội; Kgo - Ôn GPLX, tra phạt nguội; Tra cứu phạt nguội Ô tô - Xe máy...

Bước 1: Tải ứng dụng tra cứu phạt nguội trên điện thoại.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội.