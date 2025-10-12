Xe khách va chạm liên hoàn, 2 vợ chồng đi xe máy tử vong

Ngày 12-10, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phương này, khiến hai người tử vong.

Vụ tai nạn khiến hai vợ chồng đi xe máy tử vong. Ảnh: HN.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, xe khách 77H-048... lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng bắc- nam. Khi đến đoạn qua thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ, xe khách xảy ra va chạm với xe máy 77H-51... do ông NĐL (77 tuổi, ngụ thôn Bình Tân Đông, xã Phù Mỹ Nam) điều khiển, chở vợ đi, cùng chiều. Tiếp đó, xe khách này va chạm với ô tô con của người dân đậu bên lề đường.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm ông NĐL và vợ là bà NTL (71 tuổi) bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ nhưng không qua khỏi. Vụ tai nạn cũng khiến ba phương tiện hư hỏng nặng.