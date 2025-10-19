Honda CR-V hay Hyundai Tucson: Đâu mới là dòng SUV đáng xuống tiền?

Phân khúc SUV hạng C đang ngày càng nở rộ tại thị trường Việt Nam khi có ngày càng nhiều người có điều kiện kinh tế khá giá. Đặc điểm chung của dòng xe này là thiết kế thể thao, khỏe khoắn và trang bị nội thất sang, đẹp. Trong số đó, nổi lên là hai dòng xe Hyundai Tucson và Honda CR-V.

Hiện Honda CR-V đang được phân phối 4 phiên bản khác nhau, có giá bán từ 1,029-1,259 tỷ đồng. Trong khi đó, Hyundai Tucson phân phối với 5 phiên bản khác nhau, có giá bán mềm hơn. Giá dòng xe Tucson khởi điểm chỉ từ 769 triệu đồng và đắt nhất ở mức niêm yết cũng chỉ 989 triệu đồng. Tuy có những lợi thế về giá bán hơn CR-V, nhưng Tucson cũng chịu nhiều sự sánh cạnh từ Honda CR-V ở những góc độ khác nhau.

Về ngoại thất

Honda CR-V 2025 mang thiết kế thanh lịch và cao cấp, đặc trưng bởi lưới tản nhiệt lục giác và hệ thống đèn pha LED thích ứng, liền mạch với mặt ca-lăng, tạo cảm giác liền lạc, tinh tế. Đèn hậu LED thiết kế điệu đà góp phần tạo dáng đuôi xe thon gọn.

Kích thước tổng thể của Honda CR-V cũng được mở rộng so với đời trước, cho cảm giác bề thế hơn, đồng thời gia tăng không gian cho hành khách phía sau.

Ngược lại, Hyundai Tucson 2025 thể hiện rõ phong cách thể thao, sắc sảo với triết lý thiết kế Sensuous Sportiness. Lưới tản nhiệt hình tam giác độc đáo, đèn LED ban ngày ẩn vào mặt ca-lăng và bộ la-zăng 17-19 inch thiết kế như cánh quạt tạo điểm nhấn cá tính.

Điểm nhấn về ngoại thất của Tucson còn nằm ở chỗ: Xe có đèn hậu LED kiểu “Parametric Jewel” cùng cánh gió, ăng-ten vây cá mập làm nổi bật phong cách hiện đại, mạnh mẽ.

Về nội thất

Honda CR-V mang đến không gian lái cao cấp, chịu ảnh hưởng thiết kế từ Civic, với màn hình kỹ thuật số 10,2 inch (hoặc 7 inch trên bản thấp), màn hình trung tâm 9 inch (hoặc 7 inch) hỗ trợ kết nối không dây, điều hòa hai vùng, ghế chỉnh điện, nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh… Mức độ tiện nghi cao, đồng thời tối ưu trải nghiệm người dùng.

Hyundai Tucson cũng không kém cạnh với thiết kế nội thất hiện đại, thể thao và công nghệ cao. Xe trang bị màn hình cong 12.3 inch kép, bảng điều khiển dạng thác nước tích hợp nút cảm ứng, đèn nội thất 64 màu, điều hòa lọc không khí độc hại, cốp điện thông minh và nhiều tiện ích tương tự CR-V như cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Bose, sưởi/làm mát ghế và khởi động từ xa.

Về động cơ và trang bị an toàn

Honda CR-V cung cấp hai lựa chọn: bản xăng tăng áp 1.5L công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm đi kèm hộp số CVT, và bản hybrid e:HEV kết hợp động cơ xăng 2.0L cùng hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, sử dụng hộp số e-CVT. Bản hybrid sử dụng kết hợp hai kiểu hoạt động nối tiếp và song song giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Tucson có ba tùy chọn động cơ: 1.6L T-GDi (180 mã lực, 265 Nm) dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT, máy dầu 2.0L (186 mã lực, 416 Nm) đi kèm số tự động 8 cấp và động cơ xăng 2.0L MPI (156 mã lực, 192 Nm) với hộp số 6 cấp. Tuy không có bản hybrid, Tucson lại chú trọng vào hiệu suất tối ưu với công nghệ Smartstream thế hệ mới và tùy chọn động cơ dầu – điều không có trên CR-V.

Còn về tính năng an toàn, cả hai mẫu xe đều được trang bị gói công nghệ an toàn tiên tiến. CR-V sử dụng Honda Sensing với các tính năng như phanh khẩn cấp, giữ làn, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360, cảnh báo buồn ngủ và nhiều tính năng chủ động khác.

Trong khi đó, Tucson dùng SmartSense với tính năng tương đương như hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo va chạm điểm mù, hỗ trợ xuống dốc, camera 360, cảnh báo khi rời xe… Đặc biệt, Tucson có thêm tính năng phòng chống va chạm khi đỗ/lùi (PCA) – trang bị độc quyền trong phân khúc.

Nhận định chung

Honda CR-V 2025 là lựa chọn phù hợp với khách hàng yêu thích sự thanh lịch, tiện nghi cao cấp và quan tâm đến hiệu suất nhiên liệu với bản hybrid. Trong khi đó, Hyundai Tucson 2025 hướng tới nhóm khách hàng trẻ trung, thích phong cách thể thao, cá tính và công nghệ hiện đại, đặc biệt là những ai ưu tiên nhiều tùy chọn động cơ và giá trị tiện ích toàn diện. Mỗi mẫu xe đều có thế mạnh riêng và sẽ phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau trong phân khúc SUV hạng C.