Tiếp nối chương trình khuyến mại được Yamaha Motor Việt Nam tiến hành từ tháng 4, trong tháng 10/2025, khách hàng mua xe máy điện Yamaha NEO's sẽ được tặng voucher tiền mặt trị giá 15 triệu đồng.

Dòng xe Giá niêm yết (VND) Voucher giảm giá (VND) Giá sau giảm giá (VND) Yamaha NEO's 49.091.000 15.000.000 34.091.000

Như vậy, hiện tại khách hàng mua xe máy điện Yamaha NEO's chỉ cần trả số tiền 34 triệu đồng, mức giá bán này đã bao gồm VAT, pin và bộ sạc. Ngoài ra, mức giá trên còn chưa bao gồm những ưu đãi riêng của nơi bán, theo khảo sát của chúng tôi, tùy nơi bán mà khách hàng được tặng kèm phụ kiện hoặc là giảm giá từ 1 - 2 triệu đồng. Do đó, đây là thời điểm khá tốt để mua mẫu xe điện Yamaha này.

Yamaha NEO’s được trang bị pin lithium-ion do Yamaha tự phát triển với điện áp 50,4V và dung lượng 19,2Ah, cho quãng đường vận hành lên đến 72 km/lần sạc. Ngoài ra, xe còn có khay pin phụ, khách hàng có thể mua thêm 1 pin để lắp nhằm đưa tổng quãng đường lên tới 144 km/lần sạc.

NEO’s sử dụng động cơ điện không chổi than Yipu 2 do Yamaha phát triển, với công suất tối đa 2,3 kW. Động cơ này không tiêu hao năng lượng cho quá trình truyền động nên giúp xe vận hành êm ái, tăng tốc nhanh và có tuổi thọ cao. Tốc độ tối đa đạt 50 km/h – mức không yêu cầu bằng lái, phù hợp cho học sinh hoặc người chưa có bằng lái xe máy.

Xe có hai chế độ lái: Standard (tốc độ tối đa 50 km/h) và Eco (giới hạn ở 30 km/h). Khi dung lượng pin dưới 20%, chế độ Eco sẽ tự động được kích hoạt nhằm tiết kiệm điện năng, đi kèm biểu tượng “rùa con” dễ nhận biết trên bảng điều khiển. Dù ở chế độ nào, khả năng tăng tốc của xe vẫn đảm bảo mượt mà và ổn định.

NEO’s được trang bị chìa khóa thông minh smartkey và cụm đồng hồ kỹ thuật số hỗ trợ kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Y-Connect qua Bluetooth. Ứng dụng giúp người dùng theo dõi các thông số như tình trạng pin, tốc độ trung bình, lịch bảo dưỡng,… và hiển thị thông báo tin nhắn, cuộc gọi ngay trên màn hình kỹ thuật số chống chói của xe.

Xe cũng được trang bị bộ lốp Maxxis kích thước lớn (110/70 cho bánh trước và 130/70 cho bánh sau), đi kèm bộ mâm 13 inch giúp tăng độ bám đường. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau mang lại cảm giác an toàn khi di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, cốp xe có dung tích 27 lít – đủ để đựng mũ bảo hiểm 3/4 và các vật dụng cá nhân.