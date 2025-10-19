5 mẫu sedan cỡ lớn đã qua sử dụng chất lượng với giá dưới 530 triệu đồng

Nissan maxima (thế hệ thứ 8: 2016–2023)

Nissan Maxima là một chiếc sedan cỡ lớn đã qua sử dụng mạnh mẽ. Ảnh: Nissan.

Nissan Maxima là một chiếc sedan cỡ lớn đã qua sử dụng mạnh mẽ, vận hành bởi phiên bản nâng cấp của động cơ VQ V6 danh tiếng. Động cơ xăng V6 3.5L NA sản sinh 300 mã lực và 261 lb-ft mô-men xoắn, truyền động cầu trước (FWD) qua hộp số vô cấp (CVT).

Mặc dù sử dụng hộp số CVT, Maxima thế hệ cuối cùng vẫn là một chiếc cruiser thoải mái và nhạy bén, thể hiện khả năng tăng tốc mượt mà. Với ngân sách dưới 530 triệu đồng, người mua có thể tìm kiếm các mẫu xe đời 2022 hoặc 2023 với quãng đường đã đi từ 56.000 đến 96.000 km.

Chevrolet impala (2014–2020)

Impala được đánh giá là một chiếc xe có không gian nội thất và cốp rộng rãi. Thế hệ cuối cùng của Impala nổi tiếng là một trong những chiếc xe thoải mái và êm ái nhất khi vận hành trên đường cao tốc.

Xe sử dụng động cơ xăng V6 3.6L tạo ra 305 mã lực và 264 lb-ft mô-men xoắn, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Nền tảng xe cứng cáp hơn cùng những cải tiến kỹ thuật giúp loại bỏ đáng kể tiếng ồn và rung động khỏi khoang cabin, tạo cảm giác thư giãn cho người lái. Với tầm giá này, dữ liệu thị trường cho thấy nhiều lựa chọn đời 2019 hoặc 2020 với số km dưới 64.000 km.

Toyota Avalon (2019–2022)

Chiếc Toyota Avalon thế hệ thứ năm và cũng là thế hệ cuối cùng mang đến phong cách năng động. Ảnh: Toyota.

Chiếc Toyota Avalon thế hệ thứ năm và cũng là thế hệ cuối cùng mang đến phong cách năng động hơn nhờ trải nghiệm lái được cải tiến toàn diện, dựa trên kiến trúc TNGA K mới nhất.

Sedan cỡ lớn đã qua sử dụng này được trang bị động cơ V6 3.5L sản sinh 301 mã lực và 267 lb-ft mô-men xoắn, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp (FWD). Xe cũng có sẵn tùy chọn động cơ hybrid bốn xi-lanh. Đặc biệt, hệ thống Toyota Safety Sense P (TSS-P) là trang bị tiêu chuẩn.

Chrysler 300 (2015–2023)

Chrysler 300 nổi bật là mẫu sedan duy nhất trong danh sách này có tùy chọn động cơ V8. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ Pentastar V6, nhưng phiên bản được săn đón là HEMI V8 5.7L (trên bản 300C) cho công suất 363 mã lực và 394 lb-ft mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau (RWD).

Sedan cỡ lớn đã qua sử dụng này cho cảm giác lái sang trọng cùng kiểu dáng ấn tượng và nổi bật. Với ngân sách dưới 530 triệu đồng, người mua dễ dàng sở hữu phiên bản V6 với quãng đường đi được từ 48.000 - 80.000 km.

Ford taurus (2013–2019)

Chiếc sedan cỡ lớn đã qua sử dụng cuối cùng của Ford rời khỏi thị trường vào năm 2019. Ảnh: Ford.

Chiếc sedan cỡ lớn đã qua sử dụng cuối cùng của Ford rời khỏi thị trường vào năm 2019. Trên thị trường xe cũ, người mua có hai hướng lựa chọn chính: phiên bản phổ thông với động cơ V6 3.5L tiêu chuẩn, hoặc phiên bản Taurus SHO mạnh mẽ.

Taurus SHO được trang bị động cơ EcoBoost V6 tăng áp kép 3.5L cho công suất 365 mã lực và 350 lb-ft mô-men xoắn, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD). Chiếc sedan cao lớn này được đánh giá cao về công nghệ kết nối và sự thuận tiện khi lên xuống xe.

Với phiên bản V6 tiêu chuẩn, ngân sách 530 triệu đồng có thể sở hữu xe với quãng đường chỉ khoảng 24.000 km. Nếu lựa chọn bản SHO tăng áp kép, dự kiến quãng đường đi được sẽ nằm trong khoảng 128.000 -160.000 km.