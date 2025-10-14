Tân binh khuấy động thị trường naked-bike bởi "ngon - bổ - rẻ"

Kove 450R là mẫu xe sở hữu phong cách đặc trưng của dòng naked bike hiện đại, mang đậm chất "streetfighter" với ngôn ngữ tạo hình mạnh mẽ, góc cạnh. Cụm đèn pha trước được thiết kế theo phong cách tương tự một số mẫu xe nổi bật đến từ Ý, mang lại vẻ ngoài thể thao và hầm hố.

Sức mạnh của Kove 450R đến từ khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 443 cc, làm mát bằng chất lỏng và tích hợp hệ thống cam đôi trục (DOHC). Động cơ này cho công suất cực đại 65,3 mã lực tại 12.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 40 Nm tại 9.000 vòng/phút. Toàn bộ sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp, sử dụng ly hợp hỗ trợ và chống trượt (assist & slipper clutch), kết hợp hệ thống truyền động bằng xích.

Xe có trọng lượng ướt ở mức 164 kg, được trang bị bình xăng dung tích 17 lít. Chiều cao yên xe đạt 795 mm, phù hợp với vóc dáng người dùng phổ thông tại châu Á. Tốc độ tối đa theo công bố từ nhà sản xuất là 205 km/h.

Hệ thống phanh của Kove 450R được trang bị tiêu chuẩn với hai kẹp phanh Taisko piston đôi ở phía trước, đi kèm đĩa phanh đường kính 300 mm, mang lại hiệu suất phanh tốt. Phanh sau sử dụng kẹp phanh piston đơn, kết hợp với đĩa đơn.

Về hệ thống treo, xe được trang bị phuộc trước hành trình ngược với đường kính 41 mm. Giảm xóc sau dạng monoshock, có thể điều chỉnh được độ nén lò xo (preload), giúp người lái tùy biến theo tải trọng và điều kiện vận hành.

Các trang bị điện tử hỗ trợ người lái bao gồm hai chế độ lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh, cùng với tính năng launch control hỗ trợ đề-pa nhanh và ổn định. Toàn bộ thông tin vận hành được hiển thị qua cụm đồng hồ TFT-LCD hiện đại, mang lại trải nghiệm điều khiển trực quan và rõ ràng.

Giá bán của Kove 450R 2025 tại thị trường Malaysia là 33.888 ringgit - khoảng 211,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.