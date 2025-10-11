Tân binh TVS Raider 125 trang bị quá "King", thách thức mọi đối thủ!

Phiên bản mới của TVS Raider 125 tiếp tục phát triển theo triết lý thiết kế "Wicked by Design" (Táo bạo đến từ thiết kế), nay càng thêm ấn tượng với nhiều công nghệ, hiệu năng và độ an toàn vượt trội. Xe sở hữu bộ mâm hợp kim màu đỏ thể thao và tùy chọn màu sơn bạc kim loại mới, nhấn mạnh vẻ trẻ trung và năng động.

Cung cấp sức mạnh cho TVS Raider 125 mới là khối động cơ 125cc, 3 van, tinh chỉnh lại cho mượt mà hơn, kết hợp với hộp số 5 cấp. Điểm mới trên thế hệ này là sự bổ sung chế độ Boost mang lại lực tăng tốc mạnh mẽ khi vượt xe hoặc cần tăng ga nhanh trong điều kiện giao thông đông đúc. Cùng với mô-men xoắn 11,75 Nm tại 6.000 vòng/phút – thuộc hàng tốt nhất trong phân khúc – Raider 125 tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu năng.

Mẫu naked-bike này cũng được trang bị phanh đĩa trước sau kết hợp ABS một kênh giúp cải thiện độ ổn định khi phanh và tăng sự tự tin cho người lái. Trong khi đó, công nghệ GTT (Glide Through Technology) giúp việc di chuyển ở tốc độ thấp trong thành phố trở nên êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm thiểu việc phải côn – đặc biệt hữu ích trong điều kiện giao thông thường xuyên dừng và chạy.

TVS Raider 125 cũng được trang bị lốp lớn hơn với kích thước trước sau lần lượt là 90/90-17 và 110/80-17 nhằm tăng độ bám đường và độ ổn định khi ôm cua. Đèn pha của xe được nâng cấp với tính năng “Follow Me”, có thể duy trì ánh sáng vài giây sau khi tắt máy – hỗ trợ rất hữu ích khi dắt xe vào bãi tối hoặc khu vực thiếu sáng.

TVS Raider mới tiếp tục mang đến trải nghiệm kết nối toàn diện thông qua nền tảng SmartXonnect. Người dùng có thể lựa chọn giữa màn hình TFT (với hơn 99 tính năng) hoặc cụm đồng hồ LCD ngược sáng (hơn 85 tính năng). Cả hai đều hỗ trợ Bluetooth, hỗ trợ giọng nói, định vị GPS, quản lý cuộc gọi và thông báo, cùng nhiều tiện ích khác phù hợp với người dùng trẻ yêu công nghệ.

Với rất nhiều các trang bị ấn tượng nhưng giá TVS Raider 125 mới chỉ là 95.600 rupee - khoảng 28,3 triệu đồng.