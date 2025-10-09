Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất tháng 10/2025, giảm nhẹ

Honda LEAD được đánh giá là dòng xe tay ga gia đình, nhờ trang bị và tính năng thực tiễn cao. Dòng xe này hiện nay đang có xu hướng chững giá. Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, một số phiên bản LEAD có giá bán ra giảm nhẹ so với mức niêm yết của nhà sản xuất.

Bảng giá Honda LEAD mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) LEAD Tiêu chuẩn 39,55 39,5 LEAD Cao cấp 41,71 41 LEAD Đặc biệt ABS 45,64 44,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Sở hữu thiết kế năng động, hiện đại cùng động cơ eSP+ 125cc tiên tiến và hàng loạt tiện ích vượt trội, Honda LEAD là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thời thượng và công năng ưu việt, hướng tới việc tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và luôn tự tin với những lựa chọn của riêng mình. Trang bị phanh ABS của Honda LEAD giúp hạn chế trượt bánh khi phanh gấp ở tốc độ cao hoặc trên mặt đường trơn trượt, mang lại sự an tâm tối đa cho người lái trong hành trình khám phá mọi cung đường.

Honda LEAD sở hữu màu sắc hoàn toàn mới, với tùy chọn sắc xanh xám thời thượng bên cạnh phiên bản đen bí ẩn, mạnh mẽ, góp phần tôn lên phong cách trẻ trung, năng động và cá tính của người sử dụng. Dọc hai bên thân xe là những đường gờ nổi tạo hình khối 3D sắc nét, góp phần hoàn thiện diện mạo tổng thể đầy ấn tượng.

Mặt nạ trước nổi bật với chi tiết mạ chrome hình chữ V kết hợp cùng ốp màu khác biệt so với thân xe, thu hút ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Hệ thống đèn chiếu sáng LED hiện đại mang lại hình ảnh cao cấp, đồng thời công nghệ đèn AHO (Always-on Headlight) giúp xe luôn duy trì khả năng chiếu sáng tốt trong mọi điều kiện, đảm bảo tầm nhìn và sự hiện diện trên đường phố. Logo LEAD với thiết kế tối giản nhưng tinh tế được mạ chrome, tông màu vàng nổi bật trên nền sơn nhám tạo điểm nhấn đặc sắc, góp phần khẳng định phong cách hiện đại và thu hút.

Mặt đồng hồ mới là sự kết hợp hài hòa giữa hiển thị analog và kỹ thuật số, được trau chuốt tỉ mỉ về đường nét nhằm tối ưu hóa cả tính năng lẫn thẩm mỹ, hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi thông tin khi vận hành xe trong mọi điều kiện. Được trang bị động cơ eSP+ 4 van – nền tảng công nghệ đã được ứng dụng trên các dòng xe tay ga cao cấp của Honda Việt Nam – LEAD ABS đánh dấu bước tiến vượt bậc về công nghệ động cơ với khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Hộc đựng đồ phía trước có dung tích lớn hơn, sâu hơn và được trang bị lẫy đóng/mở tiện lợi, có thể để vừa chai nước và nhiều vật dụng cá nhân khác, đi kèm là cổng sạc USB Type-C vô cùng hữu ích cho việc sạc điện thoại di động. Dưới yên xe là cốp chứa đồ dung tích lên đến 37 lít – một trong những cốp xe lớn nhất phân khúc – với thiết kế tối ưu không gian đáy và vòm, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu cỡ lớn cùng các vật dụng thiết yếu khác. Đèn chiếu sáng trong cốp và tấm chia ngăn tiện lợi giúp việc sắp xếp, tìm kiếm đồ đạc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xe còn được tích hợp tính năng xác định vị trí, mở/khóa từ xa cùng hệ thống báo động, mang lại sự tiện lợi và an tâm tuyệt đối cho người dùng. LEAD ABS có khối lượng bản thân 114 kg, kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.844mm x 714mm x 1.132mm, khoảng cách trục bánh xe 1.273mm, độ cao yên 760mm, khoảng sáng gầm xe 140mm, dung tích bình xăng 6,0 lít. Lốp trước có kích cỡ 90/90-12 44J, lốp sau 100/90-10 56J, hệ thống giảm xóc gồm phuộc trước ống lồng và phuộc sau lò xo trụ.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng chất lỏng, với công suất tối đa 8,22kW tại 8.500 vòng/phút, moment xoắn cực đại 11,7Nm tại 5.250 vòng/phút. Dung tích xy-lanh đạt 124,8 cm³, đường kính và hành trình piston là 53,5mm x 55,5mm, tỷ số nén 11,5:1. Dung tích nhớt sau khi xả là 0,8 lít, tháo lọc dầu là 0,85 lít và sau khi rã máy là 0,9 lít. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng ở mức 2,1 lít/100km. Xe được trang bị hệ thống truyền động bằng đai, khởi động điện tiện lợi, mang lại trải nghiệm lái mượt mà, ổn định và đầy phấn khích trong từng chuyển động.

Nhìn chung, Honda LEAD mang đến ba phiên bản với trang bị phân cấp hợp lý, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng từ cơ bản đến cao cấp. Xe nổi bật với cốp chứa đồ 37L rộng hàng đầu phân khúc, hộc trước tiện lợi và các tiện ích hiện đại như cổng sạc USB Type-C, Smart Key, cùng tính năng báo động ở phiên bản cao cấp và đặc biệt. Với thiết kế thông minh, khả năng chứa đồ vượt trội và công nghệ an toàn tiên tiến, Honda LEAD khẳng định vị thế trong phân khúc xe tay ga cao cấp.