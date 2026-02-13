Sạc 400 km chỉ 3-4 phút: Cuộc đua công nghệ xe điện có bước ngoặt mới

Nếu cách đây 5 năm, nếu ai đó nói với một chủ xe điện rằng một nhà sản xuất ô tô phổ thông đang thử nghiệm công suất sạc lên tới 2.100 kW, có lẽ họ sẽ nở nụ cười khẩy vì không tin. Tuy nhiên, thông tin từ các tài liệu bị rò rỉ gần đây cho thấy BYD, một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu Trung Quốc, đang tiến hành thử nghiệm công nghệ sạc siêu nhanh với công suất đầu vào tối đa 2.100 kW (2,1 MW).

Thời gian sạc luôn là nỗi lo của người đi xe điện.

Theo báo cáo từ Car News China, thông tin này được xác nhận qua các bài đăng trên mạng xã hội và ảnh chụp màn hình hồ sơ pháp lý đang lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Mặc dù hệ thống sạc này có thể không cung cấp trực tiếp công suất 2.100 kW, nhưng nó vẫn là một bước tiến lớn so với mạng lưới Flash Charge hiện tại của BYD, vốn chỉ cung cấp công suất tối đa 1.000 kW đủ để sạc cho quãng đường 400 km trong khoảng 5 phút.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, một bộ sạc với công suất đầu vào 2.100 kW có thể cho ra công suất từ 1.800 kW đến 2.000 kW, sau khi tính đến tổn thất chuyển đổi và các hệ thống phụ trợ. Thực tế, công suất đầu ra của từng kênh riêng lẻ được cho là nằm trong khoảng từ 1.200 kW đến 1.500 kW, cho phép người dùng sạc được 400 km quãng đường chỉ trong khoảng 3 đến 4 phút.

Nhưng công nghệ mới của BYD có thể giải quyết vấn đề.

Công suất sạc 2.100 kW sẽ mang lại trải nghiệm sạc nhanh chóng như đổ xăng, từ đó thay đổi cách các nhà sản xuất ô tô và chủ sở hữu xe điện lập kế hoạch cho việc sạc và cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, ngay cả công suất sạc 1.000 kW đến từ mạng lưới Flash Charge của BYD hiện tại cũng đã đủ nhanh gấp đôi so với công suất sạc 500 kW mà Tesla áp dụng ho Cybertruck thông qua các trạm sạc V4 Supercharger.

Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra những lo ngại về khả năng của lưới điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và kiến trúc điện mà xe điện của BYD cần để hỗ trợ tốc độ sạc này. Hiện tại, BYD vẫn chưa công bố tiêu chuẩn sạc mới hoặc xác nhận các thông số kỹ thuật của hệ thống, vì vậy người dùng cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin này.