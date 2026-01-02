Top xe ga tầm trung giá 40-50 triệu đồng đáng mua dịp đầu xuân năm 2026

Honda LEAD

Honda LEAD được xem là xe ga “quốc dân” nhờ mức độ phổ biến cao, hiện có giá niêm yết từ 39,55–45,64 triệu đồng. Mẫu xe này ghi điểm với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời thượng và tính tiện dụng, tôn vinh hình ảnh người phụ nữ hiện đại, độc lập và tự tin; các phiên bản đời cao còn được trang bị phanh ABS bánh trước, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp trên đường trơn ướt.

LEAD sở hữu bảng màu trẻ trung, cá tính, xóa bỏ hình ảnh “ăn chắc mặc bền”, cùng nhiều chi tiết thừa hưởng từ dòng SH cao cấp như các đường gờ 3D sắc nét, mặt nạ trước chrome chữ V và cụm đèn LED hai tầng hiện đại trên bản cao cấp và đặc biệt.

Xe trang bị động cơ eSP+ 4 van cho công suất 8,22 kW tại 8.500 vòng/phút, vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 2,1 lít/100 km.

Bên cạnh đó là loạt tiện ích nổi bật như hộc đồ trước rộng có cổng sạc USB Type-C, cốp dưới yên trên 37 lít kèm đèn soi, cùng hệ thống khóa thông minh Smartkey tích hợp báo động trên các phiên bản cao, mang lại sự tiện lợi và an tâm cho người dùng.

Yamaha Grande

Yamaha Grande có giá niêm yết từ 46,6 triệu đồng, gây ấn tượng với thiết kế thời trang, thanh lịch cùng cốp xe siêu rộng 27 lít. Đây là mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng số 1 Việt Nam với mức tiêu thụ chỉ 1,66 lít/100 km.

Xe sở hữu những đường cong uyển chuyển mang vẻ đẹp vượt thời gian, nổi bật với cụm đèn trước tạo hình viên kim cương kết hợp dải đèn LED hiện đại, tỏa sáng trên mọi cung đường. Yên xe được vuốt gọn tinh tế, mang lại sự thoải mái cho người lái; phần yên sau nâng cao kết hợp tay nắm chắc chắn giúp người ngồi sau ổn định và dễ chịu hơn.

Yamaha Grande được trang bị động cơ Blue Core Hybrid 124,9 cc, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, cho công suất 6,05 kW tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, dung tích bình xăng 4 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Honda AirBlade 160

Honda Air Blade 2026 giá niêm yết từ 56,89 triệu đồng, được làm mới toàn diện theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn đậm chất thể thao nam tính, kết hợp các phối màu mới tạo diện mạo cuốn hút và khác biệt. Trong đó, phiên bản Thể thao 160cc nổi bật với tông Trắng Đỏ Đen khỏe khoắn, yên xám đen chỉ đỏ, tem số 160 và tem “SPORT” gọn gàng thể hiện cá tính mạnh mẽ.

Xe sở hữu logo Air Blade dập nổi vuông vắn, cụm đèn trước tách tầng hiện đại với đèn LED và dải định vị chữ V sắc nét, ứng dụng công nghệ ánh sáng Pha Lê mới cho khả năng chiếu sáng vượt trội. Thiết kế gờ trung tâm liền mạch giúp tư thế ngồi thoải mái, mặt sàn sần tăng độ bám khi để đồ; bảng đồng hồ LCD nhỏ gọn hiển thị đầy đủ và trực quan các thông số vận hành.

Air Blade 2026 tiếp tục trang bị động cơ eSP+ 4 van dung tích 156,9 cc, công suất 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn 14,8 Nm tại 6.000 vòng/phút, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu khoảng 2,23 lít/100 km và thân thiện môi trường, đi kèm phanh ABS bánh trước giúp ổn định và an toàn khi phanh gấp hay đường trơn ướt.

Xe có cốp dưới yên dung tích 23,2 lít chứa được 2 mũ bảo hiểm nửa đầu, tích hợp đèn soi và vách ngăn tiện lợi, cổng sạc USB Type-C chống nước, hệ thống khóa thông minh FOB cho phép mở/khóa, định vị và báo động từ xa, chế độ đèn luôn sáng nâng cao an toàn khi lưu thông, cùng các thông số tối ưu cho sử dụng hằng ngày như trọng lượng 113 kg, yên cao 775 mm, bình xăng 4,4 lít và hệ truyền động dây đai vô cấp.

SYM Naga 125

SYM Naga 125 có phong cách thể thao, thiết kế cá tính. Dòng xe ga này có giá niêm yết từ 49,5 triệu đồng. Naga được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo TCS, giúp tăng độ an toàn khi tăng tốc hoặc phanh gấp trên mặt đường trơn trượt khi ECU chủ động can thiệp giảm mô-men xoắn để ổn định xe. Hệ thống treo MONOSHOCK hấp thụ chấn động hiệu quả, giảm rung lắc, tăng độ bám đường và mang lại cảm giác lái êm ái, an toàn hơn.

Động cơ 150 cc 4 van làm mát bằng dung dịch, tích hợp phun xăng điện tử EFI và truyền động CVT tối ưu cho khả năng vận hành bền bỉ, mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 2,26 lít/100 km.

Xe có khối lượng 137 kg, tải trọng cho phép 130 kg, kích thước 1.995 x 760 x 1.125 mm, trục cơ sở 1.390 mm, khoảng sáng gầm 125 mm, yên cao 810 mm, bình xăng dung tích 7,3 lít, sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 149,6 cm³ cho công suất tối đa 10,6 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13 Nm tại 7.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.