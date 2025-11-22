Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Honda LEAD hiện là dòng xe ga quốc dân, có nhiều trang bị hấp dẫn và mang lại lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng gia đình.

Honda LEAD là dòng xe tay ga quốc dân thu hút được đông đảo người hâm mộ. Dòng xe này hiện được phân phối 3 phiên bản khác nhau. Ấn bản mới của LEAD cũng có nhiều màu sắc lựa chọn hấp dẫn. Hiện tại một số HEAD Honda đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho những ai lựa chọn LEAD làm bạn đồng hành. Khảo sát một HEAD Honda ở Quảng Ngãi cho thấy, người mua LEAD sẽ được ưu đãi ngay 1,2 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi áp dụng từ giờ đến hết tháng 11/2025.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 1

Bảng giá Honda LEAD mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức khuyến mãi (Triệu đồng)
LEAD Tiêu chuẩn 39,55 1,2
LEAD Cao cấp 41,7
LEAD Đặc biệt 45,64

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 2

Phanh ABS trên phiên bản đặc biệt của Honda LEAD giúp hạn chế trượt bánh khi phanh gấp ngay cả trên đường trơn ướt, mang lại sự tự tin cho người lái trên mọi cung đường.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 3

Phiên bản đặc biệt có màu Bạc mờ hoàn toàn mới bên cạnh Đen mờ mạnh mẽ và Xanh đen cá tính, mang sắc thái trẻ trung, năng động và hiện đại; trong khi phiên bản cao cấp tạo điểm nhấn với màu Trắng mới nữ tính, thanh lịch, kế thừa từ dòng SH; còn phiên bản tiêu chuẩn mang màu Đỏ thời thượng với thiết kế hiện đại, năng động, hai đường gờ 3D dọc thân xe tạo diện mạo sắc nét.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 4

Mặt nạ trước nổi bật với chi tiết chrome chữ V kết hợp ốp màu khác biệt đầy cuốn hút; ở phiên bản đặc biệt và cao cấp, cụm đèn LED 2 tầng tăng hiệu quả chiếu sáng và mang lại kiểu dáng hiện đại.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 5

Logo LEAD thiết kế tối giản nhưng nổi bật: ở bản tiêu chuẩn và cao cấp là bạc ánh kim hiện đại, ở bản đặc biệt là vàng ánh kim trên nền Đen mờ và Xanh đen, còn trên màu Bạc mờ được mạ chrome tối màu càng thêm ấn tượng. Mặt đồng hồ dạng analog kết hợp kỹ thuật số được trau chuốt tinh tế, dễ quan sát trong mọi điều kiện.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 6

Xe sử dụng động cơ eSP+ 4 van thông minh – công nghệ động cơ đột phá của Honda – cho hiệu suất cao, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Xe đạt công suất tối đa 8,22 kW tại 8500 vòng/phút, mô-men xoắn 11,7 Nm tại 5250 vòng/phút, dung tích xy-lanh 124,8cc, mức tiêu thụ nhiên liệu 2,1 l/100 km, sử dụng truyền động đai, khởi động điện.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 7

Hộc đồ trước lớn và sâu kèm lẫy đóng mở tiện lợi, để vừa chai nước 500 ml và các vật dụng thiết yếu, đồng thời có cổng sạc USB Type C tiện dụng. Cốp sau dung tích trên 37 lít kết hợp tấm chia ngăn thông minh cho phép chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu cỡ lớn cùng nhiều đồ dùng khác, đi kèm đèn soi giúp việc tìm đồ dễ dàng hơn.

Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025 - 8

Hệ thống Smart Key trên bản tiêu chuẩn hỗ trợ xác định vị trí và mở/khóa xe từ xa; trên bản đặc biệt và cao cấp còn có thêm tính năng báo động tăng tính an toàn.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda LEAD:

Khối lượng bản thân 114 kg
Dài x Rộng x Cao 1844 x 714 x 1132 mm
Khoảng cách trục bánh xe 1273 mm
Độ cao yên 760 mm
Khoảng sáng gầm xe 140 mm
Dung tích bình xăng 6 lít
Kích cỡ lốp trước 90/90-12 44J
Kích cỡ lốp sau 100/90-10 56J
Phuộc trước Ống lồng
Phuộc sau Lò xo trụ
Loại động cơ Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng
Công suất tối đa 8,22 kW tại 8500 vòng/phút
Mức tiêu thụ nhiên liệu 2,1 lít/100 km
Loại truyền động Truyền động đai
Hệ thống khởi động Khởi động điện
Mô-men cực đại 11,7 Nm tại 5250 vòng/phút
Dung tích xi lanh 124,8cc
Đường kính x Hành trình pít tông 53,5 x 55,5 mm
Tỷ số nén 11,5:1
Theo Minh Khuê

Nguồn: [Link nguồn]

22/11/2025
