Giá xe ga quốc dân Honda LEAD mới nhất cuối tháng 11/2025

Honda LEAD là dòng xe tay ga quốc dân thu hút được đông đảo người hâm mộ. Dòng xe này hiện được phân phối 3 phiên bản khác nhau. Ấn bản mới của LEAD cũng có nhiều màu sắc lựa chọn hấp dẫn. Hiện tại một số HEAD Honda đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho những ai lựa chọn LEAD làm bạn đồng hành. Khảo sát một HEAD Honda ở Quảng Ngãi cho thấy, người mua LEAD sẽ được ưu đãi ngay 1,2 triệu đồng. Chương trình khuyến mãi áp dụng từ giờ đến hết tháng 11/2025.

Bảng giá Honda LEAD mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Mức khuyến mãi (Triệu đồng) LEAD Tiêu chuẩn 39,55 1,2 LEAD Cao cấp 41,7 LEAD Đặc biệt 45,64

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Phanh ABS trên phiên bản đặc biệt của Honda LEAD giúp hạn chế trượt bánh khi phanh gấp ngay cả trên đường trơn ướt, mang lại sự tự tin cho người lái trên mọi cung đường.

Phiên bản đặc biệt có màu Bạc mờ hoàn toàn mới bên cạnh Đen mờ mạnh mẽ và Xanh đen cá tính, mang sắc thái trẻ trung, năng động và hiện đại; trong khi phiên bản cao cấp tạo điểm nhấn với màu Trắng mới nữ tính, thanh lịch, kế thừa từ dòng SH; còn phiên bản tiêu chuẩn mang màu Đỏ thời thượng với thiết kế hiện đại, năng động, hai đường gờ 3D dọc thân xe tạo diện mạo sắc nét.

Mặt nạ trước nổi bật với chi tiết chrome chữ V kết hợp ốp màu khác biệt đầy cuốn hút; ở phiên bản đặc biệt và cao cấp, cụm đèn LED 2 tầng tăng hiệu quả chiếu sáng và mang lại kiểu dáng hiện đại.

Logo LEAD thiết kế tối giản nhưng nổi bật: ở bản tiêu chuẩn và cao cấp là bạc ánh kim hiện đại, ở bản đặc biệt là vàng ánh kim trên nền Đen mờ và Xanh đen, còn trên màu Bạc mờ được mạ chrome tối màu càng thêm ấn tượng. Mặt đồng hồ dạng analog kết hợp kỹ thuật số được trau chuốt tinh tế, dễ quan sát trong mọi điều kiện.

Xe sử dụng động cơ eSP+ 4 van thông minh – công nghệ động cơ đột phá của Honda – cho hiệu suất cao, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Xe đạt công suất tối đa 8,22 kW tại 8500 vòng/phút, mô-men xoắn 11,7 Nm tại 5250 vòng/phút, dung tích xy-lanh 124,8cc, mức tiêu thụ nhiên liệu 2,1 l/100 km, sử dụng truyền động đai, khởi động điện.

Hộc đồ trước lớn và sâu kèm lẫy đóng mở tiện lợi, để vừa chai nước 500 ml và các vật dụng thiết yếu, đồng thời có cổng sạc USB Type C tiện dụng. Cốp sau dung tích trên 37 lít kết hợp tấm chia ngăn thông minh cho phép chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu cỡ lớn cùng nhiều đồ dùng khác, đi kèm đèn soi giúp việc tìm đồ dễ dàng hơn.

Hệ thống Smart Key trên bản tiêu chuẩn hỗ trợ xác định vị trí và mở/khóa xe từ xa; trên bản đặc biệt và cao cấp còn có thêm tính năng báo động tăng tính an toàn.

Bảng thông số kỹ thuật của Honda LEAD: