Xe ga giá rẻ mới của Suzuki trang bị quá xịn, thách thức Honda Lead

Tại triển lãm đang diễn ra tại Indonesia, Suzuki đã giới thiệu dòng tay ga Suzuki Access 125 phiên bản mới, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị. Mẫu xe này được định vị là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế cổ điển, trang bị hiện đại và hiệu năng vận hành tối ưu.

Một trong những điểm nổi bật về mặt thiết kế là chắn bùn trước bằng thép tấm dày, chi tiết hiếm thấy trong phân khúc này, không chỉ tăng độ bền mà còn mang lại ấn tượng thị giác mạnh mẽ, thể hiện tinh thần thiết kế hướng đến sự chắc chắn và bền vững.

Suzuki Access 125 sở hữu ngôn ngữ thiết kế bo tròn mang đậm phong cách cổ điển, được tinh chỉnh bởi các đường nét sắc sảo, tạo nên sự cân bằng giữa vẻ đẹp truyền thống và tính hiện đại. Đèn pha LED hình chữ U giúp tăng khả năng chiếu sáng và nhận diện ban đêm, trong khi các chi tiết mạ crôm được bố trí tinh tế quanh thân xe, góp phần nâng tầm thẩm mỹ tổng thể, tạo cảm giác cao cấp mà vẫn gần gũi.

Cung cấp sức mạnh cho Access 125 là khối động cơ 124cc, cấu hình SOHC, ứng dụng công nghệ Suzuki Eco Performance (SEP) – giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà không đánh đổi hiệu năng. Động cơ này cho công suất cực đại 6,2 kW và mô-men xoắn tối đa 10,2 Nm, đủ để mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị thường xuyên bị ùn tắc

Với khối lượng chỉ 106 kg, mẫu xe cho cảm giác điều khiển nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, kể cả những người mới bắt đầu. Hệ thống giảm xóc trước – sau được tinh chỉnh kỹ lưỡng nhằm mang lại độ ổn định và khả năng kiểm soát tốt trên nhiều dạng mặt đường khác nhau.

Suzuki Access 125 được trang bị hàng loạt tiện ích thiết thực, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng đô thị hiện đại. Cốp chứa đồ dưới yên có dung tích lên tới 24,4 lít, đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm hoặc các vật dụng cá nhân. Phía trước xe là hai hộc chứa đồ nhỏ tiện lợi, cùng với cổng sạc USB 2A, hỗ trợ sạc thiết bị di động trong khi di chuyển.

Xe sử dụng bảng đồng hồ kết hợp analog và kỹ thuật số, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết với giao diện rõ ràng, dễ quan sát. Đặc biệt, hệ thống khóa đa chức năng cho phép người dùng mở yên và nắp bình xăng từ cùng một vị trí, đi kèm với tính năng Suzuki Easy Start, giúp khởi động xe chỉ bằng một nút bấm.

Về mặt an toàn, Access 125 được trang bị hệ thống phanh kết hợp (Combined Brake System), giúp phân bổ lực phanh đồng đều giữa bánh trước và bánh sau, tăng cường độ ổn định khi phanh gấp hoặc trong các tình huống khẩn cấp.

Access 125 được phân phối với ba lựa chọn màu sắc và giá bán tại thị trường Indonesia là 25.500.000 rupiah - khoảng 42 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.