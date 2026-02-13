Mẫu xe tải điện EC Van có phải là lựa chọn tốt để kinh doanh vận tải hàng hóa?

Vận chuyển hàng hóa trong đô thị những dịp cận Tết đang sôi động hơn bao giờ hết, vì thế mẫu xe tải điện vừa xanh vừa sạch lại tiết kiệm chi phí nhiên liệu là lựa chọn sáng cho các đơn vị vận tải. Trong bối cảnh xu hướng “xanh hóa” giao thông ngày càng rõ nét tại các đô thị lớn.

Ở phân khúc xe tải điện cỡ nhỏ đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Nổi bật trong nhóm này là VinFast EC Van – mẫu xe tải điện được định vị phục vụ vận chuyển hàng hóa nội thành với chi phí vận hành thấp và tính linh hoạt cao.

Giải pháp vận chuyển gọn nhẹ trong phố thị

VinFast EC Van được thiết kế với cấu hình 2 chỗ ngồi, tập trung tối đa cho không gian chở hàng phía sau. Khoang hàng dung tích khoảng 2,6 m³ cùng tải trọng hơn 600 kg giúp mẫu xe này phù hợp với nhu cầu giao nhận hàng hóa, chuyển phát nhanh, thực phẩm, tạp hóa hay dịch vụ lưu động.

Với kích thước nhỏ gọn và bán kính quay đầu hẹp, EC Van có thể di chuyển linh hoạt trong các tuyến đường đông đúc, hẻm nhỏ – điều mà nhiều mẫu xe tải truyền thống gặp khó khăn. Tốc độ tối đa khoảng 75 km/h cũng cho thấy xe được định hướng chủ yếu cho môi trường đô thị thay vì chạy đường dài.

Điểm đáng chú ý nhất của EC Van nằm ở hệ truyền động thuần điện. Xe sử dụng mô tơ điện công suất khoảng 30 kW, mô-men xoắn 110 Nm, đáp ứng tốt nhu cầu chở hàng trong thành phố. Bộ pin dung lượng xấp xỉ 17 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 150km sau mỗi lần sạc (theo công bố của nhà sản xuất). Trong điều kiện thực tế, quãng đường này có thể thay đổi tùy theo tải trọng, điều kiện giao thông và thói quen lái xe.

So với xe tải sử dụng động cơ xăng hoặc diesel, xe điện như EC Van có ưu thế rõ rệt về chi phí năng lượng. Giá điện cho mỗi km vận hành thường thấp hơn đáng kể so với chi phí nhiên liệu truyền thống. Bên cạnh đó, cấu tạo động cơ điện đơn giản hơn cũng giúp giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Không phát thải khí trực tiếp và vận hành êm ái, EC Van phù hợp với định hướng giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các đô thị lớn – nơi ngày càng có nhiều chính sách khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường.

Với mức giá khởi điểm thuộc nhóm xe tải nhẹ, EC Van hướng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá thể, đơn vị giao hàng, chuyển phát nhanh hoặc chuỗi bán lẻ cần phương tiện vận chuyển linh hoạt trong bán kính ngắn.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của mẫu xe này chỉ để phục vụ trong nội đô, quãng đường di chuyển mỗi ngày không quá dài và có điều kiện sạc thuận tiện tại nhà hoặc điểm kinh doanh. Đối với nhu cầu vận tải đường dài hoặc chở tải nặng liên tục, các dòng xe tải lớn hơn hoặc xe động cơ đốt trong vẫn có lợi thế nhất định về phạm vi hoạt động.

Bước chuyển mình của vận tải đô thị

Sự xuất hiện của VinFast EC Van cho thấy thị trường xe thương mại điện tại Việt Nam đang dần hình thành và phát triển. Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu biến động và áp lực giảm phát thải ngày càng lớn, những mẫu xe tải điện cỡ nhỏ có thể trở thành lời giải hợp lý cho bài toán tối ưu chi phí và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp “xanh”.

Với các đơn vị kinh doanh vận tải nội thành, EC Van không chỉ là phương tiện chuyên chở, mà còn là một bước chuyển đổi sang mô hình vận hành tiết kiệm. Tuy nhiên, xe có điểm trừ là thùng hàng chưa thật sự đủ không gian để những món đồ quá khổ.