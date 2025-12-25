Giá xe máy điện Honda ICON e: "chạm đáy", chỉ còn hơn 17 triệu đồng

Đầu tháng 12/2025, HVN triển khai chương trình khuyến mại chào đón năm mới 2026, trong đó riêng khách hàng mua xe máy điện ICON e: được tặng lì xì tiền mặt 5 triệu đồng. Nhờ đó, giá ICON e: chỉ còn từ 20,5 triệu đồng - 20,8 triệu đồng tùy phiên bản.

Không dừng lại ở đó, gần đây nhiều đại lý ủy nhiệm chính hãng của Honda (HEAD) còn đưa ra các chương trình khuyến mại riêng nhằm kích cầu tiêu dùng. Theo khảo sát của chúng tôi, các chương trình khuyến mại phổ biến mà các HEAD dành riêng cho khách hàng mua xe máy điện ICON e: gồm:

- Giảm trực tiếp 3 triệu đồng vào giá xe và hỗ trợ 100% phí trước bạ

- Hoặc tặng pin 9,6 triệu đồng

Như vậy, nếu trừ khuyến mại thì giá Honda ICON e: hiện chỉ còn từ hơn 17 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Đây là mức giá rất rẻ - chỉ tương đương một chiếc xe máy số chạy xăng giá rẻ của hãng. Và nhờ đó cũng dễ dàng tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Honda ICON e: là mẫu xe được đánh giá cao về thiết kế nhỏ gọn linh hoạt cũng như độ tin cậy và bền bỉ để sử dụng lâu dài. Xe cũng sở hữu các trang bị khá ấn tượng trong phân khúc giá bán với hệ thống đèn chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số, cổng sạc USB và cốp chứa đồ rộng rãi.

Hệ thống an toàn của xe cũng được đảm bảo bởi phanh đĩa trước và tang trống sau cùng công nghệ CBS giúp phân bổ lực phanh hợp lý, nhờ đó xe vận hành an toàn khi sử dụng. Đồng thời, xe cũng được tích hợp giảm xóc trước ống lồng, kèm giảm xóc sau lò xo, vành đúc vùng với lốp không săm đảm bảo cho xe vận hành ổn định.

Được trang bị động cơ điện 1,5 kW, xe có thể đạt được mômen xoắn tối đa tới 85 Nm cho khả năng vận hành khỏe trên địa hình đường phố đặc trưng. ICON e: có tốc độ tối đa là 48 km/h, nhờ đó người điều khiển không cần phải có bằng lái hạng A1, đồng thời 2 chế độ lái Tiêu chuẩn và ECO giúp đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt của người sử dụng.

Dù được trang bị pin lithium an toàn và tin cậy, nhưng quãng đường vận hành tối đa của xe chỉ là 71 km/lần sạc. Đây chính là điểm yếu khiến nhiều khách hàng cân nhắc giữa xe máy điện Honda ICON e: và một mẫu xe điện nội địa khác cùng phân khúc giá có thể đi tới cả trăm kilomet cho một lần sạc.