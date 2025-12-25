Cẩn thận bị phạt nguội vì lỗi xe máy không gương

Hiện nay, hệ thống camera AI đã được lắp đặt trên nhiều tuyến đường, có khả năng tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông. Vì vậy, người điều khiển xe máy không lắp gương chiếu hậu có nguy cơ cao bị xử phạt nguội.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2024/BGTVT, xe gắn máy (nhóm L1) bắt buộc phải có ít nhất một gương chiếu hậu bên trái. Đối với xe mô tô (nhóm L2), phương tiện phải được trang bị đầy đủ gương chiếu hậu cả bên trái và bên phải. Ngoài ra, gương chiếu hậu lắp trên xe phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo QCVN 28:2024/BGTVT.

"11.1. Đối với xe nhóm L1, L2 phải lắp ít nhất một gương chiếu hậu ở bên trái của người lái. Đối với xe nhóm L3, L4, L5 phải lắp gương chiếu hậu ở bên trái và bên phải của người lái. 2.11.2. Gương chiếu hậu sử dụng lắp trên xe phải đáp ứng được các yêu cầu trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 28:2024/BGTVT."

Tuy nhiên, vì lý do thẩm mỹ hoặc sở thích cá nhân, nhiều người vẫn tháo bỏ gương chiếu hậu khi sử dụng xe máy. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái, hoặc có nhưng không có tác dụng, sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

"1. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Điều khiển xe không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng;"

Trong bối cảnh hệ thống camera AI ngày càng được triển khai rộng rãi, đặc biệt tại Hà Nội với hơn 1.800 camera đang hoạt động, khả năng bị phát hiện và xử phạt nguội đối với lỗi thiếu gương chiếu hậu là rất cao.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, thuận tiện cho việc quan sát phía sau và tránh bị xử phạt, người điều khiển xe máy cần lắp đầy đủ gương chiếu hậu đúng theo quy định của pháp luật.