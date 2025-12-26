BMW M3 chạy thử nghiệm trên đường phố

BMW M3 thuần điện vừa lộ diện khi đang chạy thử tại Đức, dự kiến có hiệu suất lên đến 900 mã lực và kế hoạch ra mắt đầy tham vọng của dòng sedan hiệu năng cao này vào năm 2027. Những tín đồ của tốc độ vừa đứng ngồi không yên khi mẫu c đầu tiên trong lịch sử chính thức lộ diện trên đường thử tại Nurburg (Đức).

Đây không chỉ là một bước đi điện hóa đơn thuần, mà là lời khẳng định của BMW về việc giữ vững linh hồn hiệu năng cao "M" trong một hình hài tương lai hoàn toàn mới. Với mã nội bộ ZA0, chiếc sedan này hứa hẹn sẽ tái định nghĩa lại khái niệm sedan thể thao hạng sang khi ra mắt vào năm 2027.

Dựa trên cảm hứng từ bản concept Vision Driving Experience đình đám đầu năm 2025, BMW M3 ZA0 mang trên mình DNA của dòng Neue Klasse thế hệ mới. Những hình ảnh chạy thử cho thấy xe sở hữu cụm đèn trước tối giản, sắc sảo hơn cùng lưới tản nhiệt hình quả thận được tái thiết kế nhỏ gọn và nằm ngang, khác biệt hoàn toàn với kiểu lưới tản nhiệt khổng lồ trên các dòng M3 hiện tại.

Để kìm hãm sức mạnh khủng khiếp, BMW đã trang bị hệ thống phanh hiệu năng cao với đĩa phanh cỡ lớn, lấp đầy khoảng trống trong bộ mâm thể thao đặc trưng. Dù không còn tiếng gầm từ ống xả, nhưng BMW M3 ZA0 vẫn đủ sức khiến người lái "dính ghế" nhờ cấu hình 4 động cơ điện độc lập. Theo các nguồn tin mới nhất, công suất của xe dự kiến nằm trong khoảng 800 đến 900 mã lực.

Dù con số này thấp hơn những đồn đoán ban đầu về mức 1.300 mã lực, nhưng nó vẫn thừa sức biến M3 EV trở thành một trong những chiếc sedan mạnh mẽ nhất phân khúc. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất mà các kỹ sư BMW đang phải đối mặt chính là trọng lượng, khi phiên bản thuần điện dự kiến nặng hơn 2 tấn, vượt xa con số 1.780 kg của bản M3 xDrive hiện tại.

Một tin vui cho những người yêu thích động cơ đốt trong là BMW không hề bỏ rơi truyền thống. Song song với phiên bản thuần điện ZA0, hãng xe Đức vẫn đang âm thầm thử nghiệm thế hệ M3 G84 mới sử dụng động cơ I6 thẳng hàng huyền thoại tích hợp công nghệ Mild-Hybrid (MHEV).

Khác với đàn anh M5 chọn hướng đi Hybrid cắm sạc (PHEV) có phần nặng nề, M3 thế hệ mới ưu tiên sự linh hoạt và thuần túy, mang đến cho khách hàng quyền lựa chọn giữa sức mạnh điện trường hoặc cảm giác lái cơ khí đặc trưng.

Cộng đồng yêu xe sẽ không phải chờ đợi quá lâu để chiêm ngưỡng tuyệt phẩm này. Theo kế hoạch, BMW M3 ZA0 sẽ chính thức trình làng vào tháng 3/2027. Ngay sau đó, hãng sẽ tiếp tục làm nóng thị trường bằng phiên bản thuần điện của dòng SUV X3 M vào tháng 11 cùng năm.

Chưa dừng lại ở đó, những thông tin về việc thử nghiệm mẫu Coupe thể thao M4 EV (mã ZA2) cũng đang rò rỉ, cho thấy rõ tham vọng mạnh mẽ của BMW M tại thị trường xe điện hiệu năng cao trong những năm tới.