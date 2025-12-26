Kia công bố giá bán K4 Hatchback 2026 từ 655 triệu đồng

Kia vừa chính thức công bố giá bán của K4 Hatchback 2026 tại thị trường Mỹ, qua đó hoàn thiện dải sản phẩm K4 sau khi phiên bản sedan ra mắt trước đó.

Theo công bố từ hãng, Kia K4 Hatchback 2026 được phân phối với ba phiên bản gồm EX, GT-Line và GT-Line Turbo. Giá bán lần lượt khởi điểm từ 24.890 USD, 25.890 USD và 28.790 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.195 USD cùng các chi phí phát sinh khác. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, mức giá này tương đương khoảng 655 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, được đánh giá là khá cạnh tranh trong phân khúc xe hạng C tại Mỹ.

So với K4 Sedan, bản hatchback mang phong cách trẻ trung và năng động hơn nhờ thiết kế mái xe nổi (floating roof) cùng phần đuôi xe ngắn gọn. Cách tạo hình này không chỉ giúp K4 Hatchback trông thể thao hơn mà còn tối ưu hóa khoang hành lý phía sau, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ và những người đề cao tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Bên trong nội thất của Kia K4 Hatchback 2026 được trang bị cụm màn hình kép liền khối, tích hợp hệ thống thông tin giải trí ccNC mới nhất của Kia. Các tiện nghi đáng chú ý bao gồm kết nối điện thoại thông minh không dây, sạc không dây, ghế bọc vật liệu SynTex, ghế trước có sưởi, hệ thống định vị Connected Car Navigation Cockpit tùy chọn, cùng khả năng cập nhật phần mềm qua mạng. Trên các phiên bản cao cấp, khách hàng có thể lựa chọn thêm chìa khóa kỹ thuật số Digital Key 2.0 và hệ thống âm thanh Harman Kardon.

Kia K4 Hatchback 2026 tại Mỹ có hai tùy chọn động cơ. Các phiên bản EX và GT-Line sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, cho công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 179 Nm, đi kèm hộp số vô cấp thông minh IVT và hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, phiên bản GT-Line Turbo được trang bị động cơ 1.6L tăng áp, sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 264 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái mạnh mẽ và thể thao hơn.

Xe sở hữu hàng loạt trang bị an toàn và hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến như: kiểm soát hành trình thông minh tích hợp chức năng Stop & Go và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù. Theo Kia, số lượng tính năng an toàn tiêu chuẩn có thể lên tới 16, và tăng lên gần 30 tính năng trên các phiên bản cao cấp.

Dự kiến, những chiếc Kia K4 Hatchback 2026 đầu tiên sẽ được bàn giao tới các đại lý trên toàn nước Mỹ vào đầu năm sau. Với mức giá cạnh tranh, trang bị phong phú và thiết kế hướng tới tính thực dụng, K4 Hatchback được xem là quân bài quan trọng của Kia trong phân khúc hatchback hạng C tại thị trường này.