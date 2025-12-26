Mercedes-Benz VLE thuần điện ra mắt toàn cầu

Ngày 10/3 tới đây hãng xe Đức Mercedes-Benz sẽ giới thiệu mẫu xe VLE mới và hãng cũng tung ra hình ảnh mới nhất về phần đầu xe. Cụ thể, Mercedes-Benz VLE có điểm nhấn là dải đèn ban ngày hình ngôi sao, được lấy cảm hứng từ mẫu concept Vision V trước đó. Lưới tản nhiệt lớn hơn GLC EQ mới, bao quanh bởi đèn LED ban ngày hình ngôi sao, tạo nên bản sắc riêng.

Đối với Mercedes-Benz, VLE là mẫu xe mang kỷ nguyên mới được xây dựng trên nền tảng điện VAN.EA hoàn toàn mới của thương hiệu, nền tảng mô-đun có khả năng mở rộng để đáp ứng mọi nhu cầu, từ xe chở người cơ bản đến xe đưa đón hạng sang và thậm chí là xe tải giao hàng cỡ lớn.

Mercedes cho biết VLE mang chất lượng vận hành êm ái như xe limousine, tính thực dụng của chiếc MPV. Xe sẽ có hàng ghế ngồi linh hoạt cho tối đa 8 người, bảng điều khiển MBUX Hyperscreen trải dài từ cột này sang cột kia với hệ điều hành Mercedes-Benz (MB.OS) mới nhất, và nhiều vị trí lưu trữ đồ thông minh.

Một phiên bản VLS sang trọng hơn với ghế kiểu thương gia, có màn hình giải trí 4K lớn phía sau, tăng sự riêng tư nhưng bù lại ít chỗ ngồi hơn. Bản concept mang phong cách khoa học viễn tưởng với các tỷ lệ táo bạo thì VLE có ngoại hình thực tế hơn.

Hình dáng tổng thể VLS có nhiều nét tương đồng với Vision V từ đường mái thấp, các cạnh thân xe tạo hình tinh tế. Dự kiến nền tảng xe điện VAN.EA cung cấp các tùy chọn động cơ đơn và kép, đáp ứng dải công suất rộng, phiên bản tiêu chuẩn sẽ có công suất 268 mã lực và bản cao cấp nhất công suất đạt gần 470 mã lực.

Dung lượng pin dao động từ 90kWh đến gần 120kWh, với phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP hơn 500 km/lần sạc đầy. Nhờ hệ thống điện 800 volt, các phiên bản minivan điện siêu sang có khả năng nhận công suất đầu vào 350kW. Các mẫu xe van động cơ đốt trong vẫn được bán nhưng dùng nền tảng khác.

Đối với Mercedes, VLE là chiếc "SUV đô thị" hạng sang đầu tiên trên thế giới, nhưng thực chất nó là một chiếc minivan điện cao cấp với tham vọng cạnh tranh với những mẫu xe MPV của Lexus, Volvo và Zeekr.