Giá xe đạp điện mới nhất đầu tháng 9/2025, đồng loạt giảm giá

Xe đạp điện bán tại thị trường Việt Nam đa dạng các phiên bản. Trong đó, nhiều mẫu xe được thiết kế đẹp mắt, tiện ích. Hơn nữa hệ thống động cơ điện trên xe đem lại khả năng vận hành linh hoạt, đem lại quãng đường đi 40-50 km/lần sạc, phù hợp với nhu cầu đi lại ở khoảng cách gần.

Có những dòng xe đạp điện thiết kế nhìn như những dòng xe ga mini. Chẳng hạn ấn phẩm xe đạp điện Honda A1 có bánh trước vành đúc hợp kim, thắng cơ an toàn, vỏ ruột và giảm xóc dầu êm. Giỏ xe rộng, cố định với tay lái, có nắp đậy tiện dụng. Bàn đạp đặt hợp lý, dễ chuyển đổi giữa chạy điện và đạp cơ. Yên xe nhỏ gọn, chất liệu cao cấp, thoải mái khi đi xa. Bình ắc quy thông minh đặt dưới yên, thiết kế gọn gàng. Động cơ công nghệ Nhật Bản nhẹ, tăng tốc nhanh, tiết kiệm điện và bền bỉ.

Còn xe đạp điện Honda A6 Plus có thiết kế bánh trước kiểu vành tăm cổ điển, thắng cơ an toàn, giảm xóc êm và lốp ruột 22 inch. Giỏ xe bằng nhựa mềm cao cấp, rộng rãi và chắc chắn. Tay lái thông minh với 3 mức tốc độ, dễ điều khiển. Bàn đạp và chỗ để chân song song, thuận tiện sử dụng. Xe dùng bình ắc quy 500W đặt dưới yên, cung cấp năng lượng cho toàn bộ xe. Động cơ 250W đặt ở bánh sau, công nghệ châu Âu, vận hành ổn định và tiết kiệm điện.

Trong khi đó, xe đạp điện Honda Cool có thiết kế nhẹ, vành tăm nhôm hai lớp 20 inch, lốp ruột, phù hợp di chuyển linh hoạt. Tay lái bằng thép bền chắc, bố trí hợp lý với các nút điều khiển đơn giản, dễ sử dụng. Yên xe cổ điển, chất liệu cao cấp, mang lại cảm giác thân thiện và thoải mái. Vỏ xe bằng nhựa dẻo cao cấp, chống chịu tốt thời tiết. Xe sử dụng 3 bình ắc quy nhỏ (36V-12AH) đặt bên trong thân. Bàn đạp kết hợp chỗ để chân, thuận tiện vận hành ở 2 chế độ.

Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá xe đạp điện Honda mới nhất trong đầu tháng 9/2025 như sau:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Honda M8 14,5 13,59 Honda A6 Plus 12 11,5 Honda A7 Plus 13,5 13 Honda A8 Plus 14,5 14 Honda M6 13 12,5 Honda A6 12,681 11,5 Honda A8 14 13,5 Honda A3 10,5 10 Honda A1 10 9,5 Honda M7 14 13,5 Honda A5 11 10,5 Honda A7 13 12,5 Honda Cool 9,5 9 Honda Harricane 10,58 9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.