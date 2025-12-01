Ducati Streetfighter V2 2026 trình làng với loạt nâng cấp "phấn khích tột cùng"

Dựa trên nền tảng Panigale V2 vốn nổi tiếng trong giới superbike, dòng Streetfighter V2 được “lột xác” thành một mẫu naked-bike thực thụ, kết hợp giữa sự hầm hỗ của xe thể thao và tính linh hoạt để sử dụng mỗi ngày. Xe sở hữu những đường nét sắc cạnh cùng ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh trọng lượng thị giác ra phía trước.

Cụm đèn full-LED kèm dải định vị DRL giúp chiếc xe có diện mạo dễ nhận ra từ xa, trong khi phần đuôi gọn gàng và bộ mâm sáu chấu kiểu Y sơn đen tạo cảm giác cao cấp, đậm chất thể thao. Về sự thoải mái khi vận hành, Ducati đã tinh chỉnh lại tư thế lái với ghi đông rộng hơn, yên tối ưu, tay phanh và tay côn có thể điều chỉnh, cùng thiết kế bình xăng giúp người lái kiểm soát chiếc xe tốt hơn cả khi đi phố lẫn lúc chạy nhanh cuối tuần.

Điểm nổi bật nhất của Streetfighter V2 2026 nằm ở khối động cơ V-twin 90 độ 890cc hoàn toàn mới, cũng là động cơ hai xi-lanh nhẹ nhất mà Ducati từng sản xuất với trọng lượng chỉ 54,4 kg. Khối máy này đạt công suất 120 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn 93,3 Nm tại 8.250 vòng/phút, trong đó hơn 70% lực kéo đã xuất hiện từ 3.000 vòng/phút, mang lại cảm giác tăng tốc đầy phấn khích.

Đối với những người thường xuyên chạy track, Ducati còn cung cấp tùy chọn pô đua, giúp nâng công suất lên 126 mã lực và giảm thêm 4,5 kg trọng lượng. Động cơ đi kèm hộp số 6 cấp cùng hệ thống sang số nhanh Ducati Quick Shift 2.0 và bộ ly hợp trượt nhẹ, giúp việc vào số mượt mà hơn trong đô thị lẫn khi chạy tốc độ cao.

Khung gầm của Streetfighter V2 được phát triển từ kiến trúc monocoque nhỏ gọn, trong đó động cơ đóng vai trò là bộ phận chịu lực chính. Điều này mang lại độ chính xác và phân bổ trọng lượng tối ưu. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng phuộc Marzocchi kết hợp giảm xóc sau Kayaba, trong khi phiên bản Streetfighter V2 S được trang bị hệ thống treo Öhlins cao cấp cùng pin lithium-ion.

Với trọng lượng 178 kg cho bản V2 và 175 kg cho bản V2 S, đây là thế hệ Streetfighter nhẹ nhất mà Ducati từng sản xuất. Xe được trang bị hệ thống phanh Brembo M50 monobloc cùng đĩa 320 mm, lốp Pirelli Diablo Rosso IV kích thước 190/55 phía sau và giảm xóc tay lái Sachs giúp ổn định ở tốc độ cao.

Tương tự các mẫu Ducati hiện đại, Streetfighter V2 sở hữu bộ điện tử tiên tiến lấy cảm hứng từ xe đua, hoạt động nhờ cảm biến IMU 6 trục. Xe có ABS Cornering với tính năng trượt khi phanh, kiểm soát lực kéo DTC dạng dự đoán, kiểm soát bốc đầu DWC, hệ thống sang số nhanh DQS 2.0 và kiểm soát lực phanh động cơ EBC. Người lái có thể lựa chọn bốn chế độ vận hành gồm Race, Sport, Road và Wet, tất cả đều hiển thị và tùy chỉnh thông qua màn hình TFT 5 inch với ba giao diện khác nhau.

Ducati còn cung cấp nhiều tùy chọn trang bị như pô đua dành cho đường đua, bộ tính giờ Lap Timer Pro, cruise control, hệ thống dẫn đường turn-by-turn, cảm biến áp suất lốp TPMS và cổng sạc USB.

Xe được bán ra trong màu đỏ Ducati truyền thống tại Ấn độ với giá bán cho phiên bản Streetfighter V2 là 1.750.200 rupee (khoảng 516 triệu đồng) và Streetfighter V2 S giá 1.948.900 rupee (khoảng 575 triệu đồng).