Ducati Hypermotard V2 2026 trình làng: Lời tạm biệt với Testastretta

Ducati vừa trình làng thế hệ mới của Hypermotard V2 tại triển lãm EICMA 2025, với hàng loạt nâng cấp ấn tượng, đáng chú ý nhất là khối động cơ hoàn toàn mới. Xe được trang bị động cơ V-twin 890 cc, vốn cũng được sử dụng trên các mẫu Panigale V2, Streetfighter V2, Multistrada V2 và Monster.

Động cơ này sản sinh công suất 120 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn 94 Nm tại 8.250 vòng/phút. So với động cơ Testastretta 11° 937 cc trước đây, động cơ mới nhẹ hơn 6 kg. Hệ thống van Desmodromic đã được loại bỏ, cho phép khoảng cách kiểm tra van lên đến 45.000 km, đồng thời chu kỳ thay dầu kéo dài 15.000 km hoặc hai năm, tùy điều kiện nào đến trước.

Hypermotard V2 có bốn chế độ lái: Race, Sport, Road và Rain, trong đó chế độ Rain giới hạn công suất còn 95 mã lực. Các chế độ lái có thể tùy chỉnh theo nhiều thiết lập, trong khi hệ thống ABS có thể cài đặt ở bốn mức can thiệp khác nhau.

Về thiết kế, Hypermotard V2 lấy cảm hứng từ mẫu Hypermotard 1100 nguyên bản, thể hiện rõ ở đèn pha, đèn hậu và cụm ống xả đôi gọn gàng dưới đuôi xe. Khung monocoque giữ động cơ và phần đầu xe, trong khi phần thân phía sau được gắn trên khung phụ dạng trellis. Vị trí lái của xe mang lại tư thế chồm về phía trước, đặc trưng của một chiếc xe motard thực thụ.

Trang bị tiêu chuẩn trên xe gồm Ducati Quickshifter 2.0 và IMU sáu trục, cung cấp Cornering ABS, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC) và Engine Brake Control (EBC). Bộ giảm chấn lái Sachs cũng là trang bị tiêu chuẩn cho tất cả các phiên bản.

Phiên bản Hypermotard V2 tiêu chuẩn sử dụng hệ thống treo trước Kayaba và giảm xóc monoshock phía sau có thể điều chỉnh tải trước và hồi nảy. Trong khi đó, phiên bản Hypermotard V2 SP được nâng cấp với hệ thống treo Ohlins gồm phuộc NIX 30 hoàn toàn điều chỉnh phía trước và giảm xóc monoshock STX 36 phía sau, đi kèm bộ vành rèn 17 inch nhẹ hơn. Phiên bản SP cũng được trang bị hệ thống Ducati Power Launch (DPL) cho khả năng tăng tốc tối ưu.

Với tất cả các nâng cấp, Hypermotard V2 2026 có trọng lượng 180 kg cho phiên bản tiêu chuẩn và 177 kg cho phiên bản SP, nhẹ hơn 13 kg so với Hypermotard 950 trước đây. Bình xăng dung tích 12,5 lít và chiều cao yên xe 880 mm.