Xe tay ga 175cc mới đẹp lấn át Air Blade và Vario, có màn TFT "khủng"

Thị trường xe tay ga Malaysia đang chuẩn bị đón nhận một mẫu xe mới đầy hứa hẹn: VOGE SR180 ADV, được thiết kế dành riêng cho phân khúc xe phong cách địa hình nhẹ (Adventure). Mẫu xe này có thể sẽ ra mắt ngay trong năm nay.

VOGE SR180 ADV mang đến thiết kế hiện đại, phù hợp với xu hướng ngày càng được ưa chuộng tại Malaysia, đặc biệt là khả năng vận hành trên các cung đường địa hình nhẹ. Mẫu xe này giữ nguyên thiết kế cơ bản so với phiên bản SR1 ADV hiện có trên thị trường, nhưng được trang bị nhiều tiện ích hấp dẫn như kính chắn gió điều chỉnh, hệ thống khởi động không chìa khóa (keyless), không gian chứa đồ dưới yên và một camera hành trình phía trước.

Về mặt kỹ thuật, VOGE SR180 ADV được trang bị động cơ 174,1 cc, 1 xi-lanh, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử (Fi) kết hợp với hộp số tự động CVT. Xe có công suất tối đa 17,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 16 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Kích thước của xe bao gồm chiều dài tổng thể khoảng 1.950 mm, chiều dài cơ sở 1.330 mm và trọng lượng khoảng 140 kg, giúp xe linh hoạt trong vận hành. Chiều cao yên ở mức 810 mm và khoảng sáng gầm 160 mm, phù hợp với đặc trưng của một mẫu scooter địa hình nhẹ. Bình xăng dung tích 9 lít đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày và các chuyến đi ngắn.

Về an toàn, VOGE SR180 ADV được trang bị phanh đĩa trước và sau với hệ thống ABS hai kênh, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) để tăng cường độ ổn định khi di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ giúp tăng khả năng quan sát và nhận diện.

Ngoài ra, xe còn tích hợp nhiều tiện ích như cổng sạc USB, màn hình hiển thị kỹ thuật số TFT hiện đại và cốp chứa đồ dưới yên đủ rộng để chứa mũ bảo hiểm full-face, mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng.

Tổng thể, VOGE SR180 ADV là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc scooter 150–180 cc, nhờ vào thiết kế cá tính, trang bị đầy đủ và cấu hình phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến khám phá nhẹ nhàng.