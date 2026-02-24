5 mẫu xe mô tô mới đáng chú ý sẽ ra mắt trong năm 2026

1. Ducati Monster+

Ducati Monster+ 2026 là cái tên gần như không bao giờ vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội. Kể từ khi Monster đầu tiên giới thiệu, chiếc V-twin Monster 900 làm chấn động thế giới xe đường phố vào năm 1992, dòng xe này đã trở thành “ngôi nhà” của hơn 350.000 người lái. Vì vậy, đừng kỳ vọng ít hơn ở thế hệ thứ năm ra mắt năm 2026, bởi mẫu xe này hội tụ đầy đủ những gì người ta yêu thích ở dòng naked bike.

Sức mạnh của Monster+ mới là khối động cơ 890cc hoàn toàn mới, tích hợp hệ thống điều khiển thời điểm mở van biến thiên ở đường nạp, cho công suất khoảng 111 mã lực và mô-men xoắn 67 lb-ft. Tất cả được đặt trong bộ khung gọn gàng hơn, với trọng lượng ướt khoảng 386 pound, mang lại cảm giác lanh lẹ đặc trưng của Monster. Về thiết kế, xe gợi nhớ đến Monster nguyên bản với dáng vẻ cơ bắp, bình xăng “lưng bò rừng” đặc trưng và tổng thể nhỏ gọn, nhưng được trau chuốt tinh tế hơn ở mọi góc nhìn: từ đèn pha LED với chữ ký ánh sáng dạng “double-C” cho đến yên xe thon gọn hơn. Với hai tùy chọn màu Ducati Red và Iceberg White, Monster+ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những mẫu xe đẹp nhất của Ducati.

Giá khởi điểm dự kiến khoảng 13.995 USD (368 triệu đồng), Monster+ cũng được tối ưu để sử dụng lâu dài. Chu kỳ kiểm tra khe hở van kéo dài tới 28.000 dặm (45.000 km), cùng hàng loạt công nghệ hiện đại như màn hình TFT 5 inch, các chế độ lái lựa chọn (Road, Sport, Wet, Urban), ABS nhạy góc nghiêng, kiểm soát lực kéo, quickshifter và kiểm soát bốc đầu. Tất cả được quản lý thông qua bộ đo quán tính 6 trục (IMU), giúp xe luôn ổn định trong mọi điều kiện vận hành.

2. Kawasaki Z900RS

Kể từ khi ra mắt năm 2018, Kawasaki Z900RS đã tạo dựng được danh tiếng không chỉ nhờ thiết kế hoài cổ mà còn bởi cảm giác bùng nổ ngay khi người lái vặn ga. Âm thanh gầm gừ đặc trưng của động cơ bốn xi-lanh thẳng hàng được xem là một trong những tiếng pô hay nhất từng xuất hiện trên xe Kawasaki. Với phiên bản 2026 sắp ra mắt, hãng xe Nhật Bản cho thấy họ chưa hề muốn dừng lại, mà đang đưa mẫu xe này lên một nấc thang mới, kết hợp công nghệ hiện đại với nền tảng Z1 huyền thoại thập niên 1970.

Điểm khiến giới chơi xe đặc biệt quan tâm ở Z900RS 2026 là gói hỗ trợ người lái hoàn toàn mới, được điều khiển bởi IMU 6 trục. Công nghệ này liên kết chặt chẽ các hệ thống như kiểm soát lực kéo, ABS, hiển thị chế độ lái, kiểm soát khi vào cua và cả quickshifter, đảm bảo mọi thứ vận hành đồng bộ. Bên cạnh đó, lần đầu tiên nền tảng này được trang bị hệ thống bướm ga điện tử kép, hứa hẹn mang lại khả năng phản hồi mượt mà và chính xác hơn.

Z900RS 2026 sẽ có 3 phiên bản với giá khởi điểm từ 12.899 USD (339 triệu đồng). Người dùng có thể chọn bản tiêu chuẩn Z900RS ABS mang phong cách cổ điển thuần túy; bản Café ABS với ốp đầu xe, ghi-đông thể thao và khả năng chắn gió tốt hơn hoặc bản Special Edition được trang bị phuộc Öhlins và phanh Brembo dành cho những tay lái đòi hỏi cao hơn. Kết hợp với hệ thống điều chỉnh công thái học Ergo-Fit, kết nối ứng dụng Rideology, bảo hành một năm và tùy chọn Protection Plus, không khó hiểu khi Z900RS 2026 đang được chờ đợi nồng nhiệt.

3. Honda WN7

Honda WN7 đánh dấu cột mốc quan trọng khi trở thành mẫu xe điện “thực thụ” đầu tiên của Honda sau hơn 70 năm lịch sử. Dù chưa được phân phối tại Mỹ, mẫu xe này dự kiến ra mắt tại châu Âu với hai phiên bản, giá khoảng 17.370 USD (457 triệu đồng) chưa bao gồm các loại phí. Điểm tạo nên sự khác biệt nằm ở sức mạnh và hiệu suất. Phiên bản dành cho bằng lái A1 đạt công suất 67 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 128 km/giờ, trong khi phiên bản A2 có công suất 15 mã lực và tốc độ tối đa khoảng 120 km/giờ.

Bên dưới lớp vỏ, WN7 sử dụng pin lithium-ion dung lượng 9,3 kWh, cung cấp mô-men xoắn tối đa 73,8 lb-ft ở điện áp đỉnh 349 volt. Khi cần sạc nhanh, người dùng có thể sử dụng chuẩn CCS-2 DC, giúp nạp 60% pin chỉ trong 30 phút. Nếu sạc tại nhà bằng CCS-2 AC, pin có thể được sạc đầy trong chưa đầy 3 giờ.

Khi vận hành, WN7 cho phép tùy chỉnh trải nghiệm lái thông qua các chế độ Standard, Sport, Rain và Econ. Các công nghệ hỗ trợ cũng rất ấn tượng, bao gồm chế độ di chuyển tốc độ thấp, hệ thống ABS tích hợp IMU, xi-nhan tự hủy và màn hình TFT 5 inch với Honda RoadSync, giúp kết nối và theo dõi thông tin dễ dàng.

4. BMW F 450 GS

BMW F 450 GS nằm chính giữa hai mẫu G 310 GS và F 800/900 GS - những cái tên đã tạo dựng tiêu chuẩn cao trong phân khúc adventure. Chỉ cần nhìn vào màu sơn Racing Blue metallic, có thể thấy F 450 GS sẵn sàng tiếp nối truyền thống đó. Xe được trang bị động cơ song song hai xi-lanh dung tích 420cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất khoảng 48 mã lực. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp với Gear Shift Assist Pro, cho phép sang số mượt mà không cần bóp côn, với mô-men xoắn khoảng 32 lb-ft.

Về công nghệ và an toàn, F 450 GS được trang bị rất đầy đủ trên cả bốn phiên bản. Tùy cấu hình, xe có màn hình TFT màu 6,5 inch sắc nét, kết nối điện thoại qua ứng dụng BMW Motorrad, cùng các hệ thống như kiểm soát lực kéo, Easy Ride Clutch và BMW ABS Pro kết hợp Dynamic Brake Control. Các chế độ lái Road, Rain, Enduro và Enduro Pro giúp xe thích nghi với nhiều điều kiện địa hình khác nhau. Với chế độ bảo hành 36 tháng, F 450 GS được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn khi giá bán tiệm cận thời điểm ra mắt.

5. Suzuki SV-7GX

Suzuki SV-7GX nổi lên như một trong những mẫu sport-touring được cộng đồng đặc biệt quan tâm trong giai đoạn cuối năm 2025. Kể từ lần đầu xuất hiện năm 1999, dòng SV luôn nổi tiếng với sự bền bỉ và dễ sử dụng. Vì vậy, khi Suzuki hé lộ thế hệ mới, kỳ vọng gần như đã được định sẵn, dù hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc phân phối tại Mỹ.

Suzuki tiếp tục trung thành với động cơ V-twin 645cc quen thuộc, nhưng bổ sung hàng loạt nâng cấp hiện đại. Đường nạp được tinh chỉnh gọn hơn, hệ thống xả được tối ưu và bướm ga điện tử ride-by-wire được bổ sung để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5+. Kết quả là công suất khoảng 72 mã lực và mô-men xoắn 47,2 lb-ft, truyền qua hộp số 6 cấp và dẫn động xích. Nhờ quickshifter hai chiều, người lái có thể sang số lên hoặc xuống mà không cần bóp côn.

Ngoài ra, xe còn có ba chế độ lái tùy chọn. Hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh qua ba mức hoặc tắt hoàn toàn, trong khi ABS vẫn được trang bị tiêu chuẩn. Mọi thông tin hiển thị trên màn hình TFT 4,2 inch sắc nét, tích hợp Suzuki Ride Connect+, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và sạc USB-C tiện lợi.