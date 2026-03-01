Động cơ cũ Bi Turbo trên xe Ford sắp có cấu hình mới

Ford dự kiến ngừng động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L từ 2026, Ranger và Everest chuyển sang máy tăng áp đơn mới và V6 để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải. Theo một số trang nước ngoài, có thể hãng Ford đang chuẩn bị khai tử động cơ diesel Bi-Turbo 2.0L kể từ năm 2026. Đây là khối động cơ từng đóng vai trò quan trọng trên hai dòng xe chủ lực Ranger và Everest trong nhiều năm qua.

Động thái này được cho là một phần trong chiến lược tái cấu trúc danh mục truyền động nhằm thích ứng với các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt trên toàn cầu. Trong bối cảnh ngành ô tô đẩy mạnh quá trình giảm phát thải, các hãng xe đang ưu tiên những cấu hình động cơ hiệu quả hơn hoặc dễ nâng cấp để đáp ứng quy định mới.

Trong đợt nâng cấp dự kiến ra mắt nửa đầu năm 2026, Ford Everest được cho là sẽ chuyển sang sử dụng động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L thế hệ mới, thay thế trực tiếp cấu hình Bi-Turbo hiện tại ở nhiều thị trường. Khối động cơ này không chỉ là bản tinh chỉnh mà được cải tiến sâu về cơ khí, bao gồm hệ thống phun nhiên liệu mới và dây xích cam nâng cấp nhằm tăng độ bền. Điểm đáng chú ý là việc trang bị hộp số tự động 10 cấp thay cho loại 6 cấp trước đây, giúp tối ưu khả năng vận hành và hiệu suất tổng thể.

Đối với Ford Ranger, các phiên bản 2026 dự kiến sử dụng động cơ tăng áp đơn cải tiến hoặc mở rộng tùy chọn động cơ V6 3.0L. Hướng đi này nhằm duy trì sức kéo đặc trưng của dòng bán tải trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 6 ngày càng khắt khe.

Mặc dù thông số công suất cụ thể chưa được công bố, việc đồng bộ hóa hộp số tự động 10 cấp trên nhiều cấu hình cho thấy Ford đang hướng đến việc chuẩn hóa trải nghiệm lái và tối ưu hiệu quả vận hành trên toàn bộ dải sản phẩm.

Việc loại bỏ động cơ Bi-Turbo 2.0L đánh dấu bước thay đổi lớn đối với chiến lược truyền động của Ford trong phân khúc bán tải và SUV khung gầm rời. Đây cũng phản ánh xu hướng chung của ngành khi các hãng xe điều chỉnh danh mục động cơ nhằm cân bằng giữa hiệu suất, chi phí phát triển và yêu cầu môi trường.

Nếu kế hoạch được triển khai đúng lộ trình, Ranger và Everest thế hệ nâng cấp từ năm 2026 sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi này, đồng thời thể hiện định hướng dài hạn của Ford trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô bước vào giai đoạn siết chặt tiêu chuẩn khí thải.