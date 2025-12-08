Ducati Streetfighter 2025 đầu tiên về Việt Nam, giá hơn 1 tỷ đồng

Ngoài Ducati Streetfighter V4 S giá 1,039 tỷ đồng, phiên bản mới của Panigale V4 cũng xuất hiện tại Việt Nam với giá bán 989 triệu đồng và sẵn sàng giao khách trong những ngày cuối 2025. Cả hai đều nhập chính hãng bởi Trâm Anh Motorsport, nhà phân phối mới của Ducati ở thị trường trong nước.

Streetfighter là phiên bản "trần trụi" của mẫu superbike Panigale. Xe có một số tinh chỉnh ở thiết kế bên ngoài, đặc biệt tay lái đặt cao hơn. Hai mẫu xe chia sẻ khung sườn, động cơ và nhiều công nghệ hỗ trợ lái đi kèm.

So với bản tiền nhiệm, Ducati Streetfighter và Panigale 2025 có một số thay đổi nhỏ về thiết kế. Ví dụ như ở Streetfighter, hãng xe Italy thay đổi thiết kế cánh gió hai tầng phía trước. Ducati cho biết tinh chỉnh này tạo ra lực ép xuống mặt đường tương đương trọng lượng 17 kg khi xe chạy ở tốc độ 270 km/h. Màn hình tốc độ cũng được thiết kế lại.

Trên Panigale mới, phần quây gió và đèn pha cũng được tạo hình lại, sắc nét hơn. Tấm chắn gió mới giúp giảm 4% lực cản không khí so với bản trước, bảo vệ người lái trên đường thẳng một cách hiệu quả hơn.

Động cơ Desmosedici Stradale dung tích 1.103 phân khối sử dụng chung cho Streetfighter và Panigale. Công suất trên Panigale là 216 mã lực, Streetfighter là 214 mã lực.

Chênh lệch 2 mã lực trên hai mẫu xe nhà Ducati do thiết kế cổ hút khí và một số điều chỉnh về hệ thống điều khiển nhằm tối ưu cho hai phong cách, một superbike, một naked-bike.

Những thông tin chi tiết hơn về hai mẫu xe Ducati sẽ có khi hãng ra mắt thị trường. Cả hai đều nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan.