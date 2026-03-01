Những chính sách về ôtô có hiệu lực trong 2026

Từ 2026, hàng loạt chính sách liên quan đến ôtô bắt đầu triển khai. Dưới đây là những quy định mới đã được cơ quan chức năng phê duyệt.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Bắt đầu từ 1/1/2026, theo Nghị định 360/2025, những dòng xe hybrid tự sạc được giảm 30% thuế TTĐB nếu đáp ứng yêu cầu tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng. Đây là một trong những điều kiện cần để giá xe hybrid tại Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn.

Corolla Cross hybrid lăn bánh tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Sau khi chính sách này được triển khai, nhiều hãng giảm giá sản phẩm hybrid thỏa mãn yêu cầu của Chính phủ. Ví dụ như Toyota giảm giá bán lẻ 5 dòng hybrid là Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Alphard và Camry với mức 37-200 triệu đồng tùy mẫu.

Gần đây nhất là Kia, hãng Hàn giảm 130 triệu đồng cho Carnival hybrid. Honda có dòng HR-V hybrid dù không đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế theo cách tính tỷ lệ mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) theo chu trình kết hợp của xe hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu (xăng) trung bình của ôtô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, nhưng cũng giảm giá 34 triệu đồng để tăng tính cạnh tranh.

Cấp giấy đăng kiểm điện tử

Từ 1/3, sau khi đăng kiểm xe đạt yêu cầu, chủ xe được trung tâm đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định bản điện tử, khác trước đây là bản giấy. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc này giúp giảm chi phí cho các cơ sở đăng kiểm. Đồng thời khắc phục nhược điểm trong quá trình sử dụng bản giấy, loại dễ bị mất, hỏng.

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe. Giấy chứng nhận kiểm định điện tử vẫn thể hiện đầy đủ thông tin về phương tiện, thời hạn kiểm định, mức khí thải mà xe đạt được (như mức 3, mức 4...).

Giấy chứng nhận bản điện tử có mã QR liên kết tới bản điện tử được lưu trữ trên trang của Cục Đăng kiểm. Chủ xe có thể chủ động tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử trên website của Cục Đăng kiểm, tải về hoặc in ra khi cần thiết.

Siết kiểm định khí thải, áp mức khí thải theo năm sản xuất

Từ 1/3, các trung tâm đăng kiểm đồng loạt áp dụng quy trình kiểm định khí thải ôtô nghiêm ngặt hơn theo lộ trình mới. Việc này đòi hỏi nhiều phương tiện, nhất là ôtô diesel, phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn so với trước đây.

Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và sử dụng nhiên liệu đạt chất lượng trước khi đưa xe đi kiểm định khí thải. Điều này không chỉ giúp xe hoạt động tốt, mà còn hạn chế rủi ro "trượt" đăng kiểm, dẫn đến đi lại tốn thời gian và phát sinh chi phí.

Đăng kiểm ôtô tại một trung tâm ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Cũng từ tháng 3/2026 trở đi, ôtô lưu thông trên đường cần đáp ứng quy định về mức khí thải theo năm sản xuất. Cụ thể, mức 1 đối với ôtô sản xuất trước năm 1999, mức 2 đối với ôtô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016. Và mức 3 đối với ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết 2021.

Từ ngày 1/1/2027 áp dụng mức 4 đối với ôtô sản xuất từ năm 2017 đến hết 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM.

Từ ngày 1/3/2026 áp dụng mức 4 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022. Từ ngày 1/1/2032 áp dụng mức 5 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022.

Từ ngày 1/1/2028 áp dụng mức 5 đối với ôtô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM. Sau đó, từ ngày 1/11/2029, ôtô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Ghế, thiết bị an toàn cho trẻ em khi đi ôtô

Từ 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ xe một hàng ghế). Đồng thời phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, ví dụ như đai an toàn, đệm nâng, ghế riêng. Nếu vi phạm những điều này, tài xế sẽ bị phạt 800.000-1.000.000 đồng.

Ghế trẻ em lắp trên hàng ghế sau ôtô con tại Việt Nam. Ảnh: Hồ Tân

Quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách. So với kế hoạch ban đầu, mốc thời gian đã được lùi 6 tháng nhằm tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp chuẩn bị.