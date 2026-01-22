Choáng ngợp Ducati Panigale V4 Tricolore giá 2,2 tỷ, trang bị toàn “hàng khủng”

Panigale V4 Tricolore đánh dấu chiếc xe đắt giá nhất từng được Ducati phân phối tại thị trường Ấn Độ. Xe có giá bán niêm yết là 7.700.000 rupee - khoảng 2,2 tỷ đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Không chỉ có giá bán đắt đỏ, mẫu mô tô này cũng chỉ được phân phối với số lượng rất hạn chế với chỉ 1000 chiếc trên toàn cầu.

Panigale V4 Tricolore được định vị là một mẫu xe sưu tầm, mang ý nghĩa tôn vinh di sản “Made in Italy” của Ducati. Phiên bản đặc biệt này lấy cảm hứng từ mẫu Ducati 750 F1 ra mắt năm 1984, đồng thời đánh dấu cột mốc 40 năm kể từ khi dòng xe biểu tượng đó trình làng. Lớp sơn Tricolore - biểu trưng cho ba màu trắng, đỏ và xanh lá của quốc kỳ Ý - từ lâu chỉ xuất hiện trên những mẫu superbike danh giá nhất của Ducati, bắt đầu từ 851 Desmoquattro năm 1988, và tiếp tục được kế thừa trên Panigale V4 Tricolore.

Thiết kế của xe do Aldo Drudi (Drudi Performance) thực hiện, phối hợp cùng Centro Stile Ducati. Điểm đáng chú ý là cách thể hiện bộ màu Tricolore bất đối xứng lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu Ducati.

Các mảng màu quốc kỳ Ý được kết hợp với chi tiết họa tiết cờ caro đen - trắng, gợi nhắc đến thành tích thi đấu và chiến thắng trên đường đua. Đồng thời, tổng thể tạo hình cũng làm nổi bật các bề mặt khí động học mới nhất của Panigale V4 thế hệ mới, cho thấy sự chuyển dịch trong triết lý thiết kế superbike của Ducati từ thế hệ thứ sáu sang thế hệ thứ bảy.

Dựa trên nền tảng Panigale V4 mới, Tricolore trở thành phiên bản Tricolore đầu tiên trong lịch sử Ducati được trang bị hàng loạt nâng cấp chuyên biệt cho đường đua. Nổi bật nhất là bộ mâm sợi carbon năm chấu, giúp giảm khoảng 0,9 kg so với mâm rèn trên Panigale V4 S, đồng thời giảm quán tính quay 12% ở bánh trước và 19% ở bánh sau, qua đó cải thiện khả năng tăng tốc, vào cua và phản hồi lái.

Hệ thống phanh cũng là một điểm nhấn mang tính “đầu tiên trên thế giới”. Panigale V4 Tricolore là mẫu mô tô thương mại đầu tiên được trang bị đĩa phanh Brembo T-Drive dạng tản nhiệt, đường kính 338,5 mm và độ dày 6,2 mm.

Cấu hình này đi kèm heo phanh Brembo Hypure và cùm phanh MCS 19.21 với khả năng điều chỉnh từ xa, tương tự các hệ thống đang được sử dụng trong MotoGP và World Superbike. Trước khi đưa vào sản xuất, hệ thống phanh này đã được các tay đua nhà máy Ducati thử nghiệm tại sự kiện Race of Champions 2024.

Bên cạnh hiệu năng, Ducati cũng nhấn mạnh yếu tố độc quyền thông qua danh sách trang bị tiêu chuẩn giàu giá trị. Xe được trang bị ly hợp khô, gác chân nhôm billet có thể điều chỉnh, mô-đun GPS, yên bọc Alcantara, kính chắn gió đua và giao diện đồ họa riêng trên màn hình khi bật khóa. Các chi tiết sợi carbon xuất hiện dày đặc trên nhiều bộ phận như chắn bùn, ốp sên, ốp gót chân, ốp gắp sau, ốp ống xả và ốp máy phát.

Đối với người dùng có nhu cầu chạy track, Ducati cung cấp sẵn nhiều phụ kiện chuyên dụng, bao gồm nắp bình xăng đua bằng nhôm billet, ống dẫn gió cho heo phanh, nắp ly hợp carbon dạng mở và bộ tháo biển số. Mỗi chiếc Panigale V4 Tricolore đều sở hữu chảng ba nhôm gia công, khắc tên phiên bản và số thứ tự riêng, đi kèm chìa khóa đánh số tương ứng, giấy chứng nhận chính hãng, bạt phủ xe và hộp trưng bày thiết kế đặc biệt.

Ngoài ra, Ducati còn dành tặng chủ xe một mẫu áo khoác phiên bản giới hạn, được thiết kế đồng bộ với màu sơn Tricolore.

Về sức mạnh, Panigale V4 Tricolore sử dụng động cơ Desmosedici Stradale V4 dung tích 1.103 cc, cho công suất tối đa 216 mã lực tại 13.500 vòng/phút và mô-men xoắn 122 Nm tại 11.250 vòng/phút. Xe được trang bị hệ thống treo điện tử Ducati Electronic Suspension (DES) 3.0 với phuộc Öhlins Smart EC. Khối lượng xe là 188 kg, nhẹ hơn khoảng 3 kg so với Panigale V4 S tiêu chuẩn.

Với sự kết hợp giữa giá trị di sản, công nghệ đua đỉnh cao và mức độ giới hạn cực kỳ khắt khe, Ducati Panigale V4 Tricolore được xem là tuyên ngôn mạnh mẽ về năng lực kỹ thuật và tinh thần thể thao của Ducati. Việc chỉ phân bổ một số rất ít xe cho thị trường Ấn Độ càng củng cố vị thế của mẫu superbike này như một món đồ sưu tầm hiếm hoi, hướng đến nhóm khách hàng am hiểu và giàu kinh nghiệm trong thế giới mô tô hiệu năng cao.