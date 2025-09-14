Ducati cập nhật giá cho các dòng xe phân phối tại Việt Nam

Sau thời gian hoạt động không hiệu quả, Ducati đã quay trở lại với nhà phân phối quen thuộc tại Việt Nam. Hãng vừa chuyển quyền nhập khẩu và phân phối trực tiếp sang Trâm Anh Motorsports (TAMS). Đây đồng thời là nhà phân phối của các mẫu ô tô Audi hay hệ thống trạm sạc EV One tại thị trường trong nước.

Trước đây, Ducati được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam thông qua một nhà phân phối không thành công từ năm 2020. Các mẫu xe của thương hiệu này được định vị ở nhóm motorsport với giá bán tầm trung-cao cấp. Một số dòng PKL phổ biến của Ducati tại Việt Nam bao gồm Panigale, Monster hay Streetfighter.

Sau thời gian dài tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa, sự trở lại của Ducati tại thị trường Việt cùng nhà phân phối TAMS được kỳ vọng sẽ mang đến những chiến lược tốt hơn về dịch vụ, sản phẩm hay giá bán, chế độ hậu mãi và xây dựng cộng đồng.

Đại diện nhà phân phối mới của Ducati Việt Nam chia sẻ rằng nhiều khả năng trong tương lai gần, Ducati cũng sẽ mang những mẫu PKL thuần điện về Việt Nam, với sự sẵn sàng hỗ trợ của EV One. Toàn bộ dải sản phẩm Ducati cũng được cập nhật lại giá bán và nhận thêm nhiều ưu đãi theo hướng có lợi cho khách hàng.

Bảng giá cập nhật mới cho các dòng xe mô tô phân khối lớn Ducati như sau: