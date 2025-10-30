Ducati Monster 2026 trình làng - "quái thú" được tăng cường sức mạnh!

Phiên bản Ducati Monster 2026 là thuộc thế hệ thứ 5 của dòng naked bike huyền thoại. Xe vẫn giữ triết lý đặc trưng đã được Ducati duy trì từ khi trình làng năm 1992, nhưng đã được nâng cấp toàn diện với động cơ mới, khung xe cải tiến và hệ thống điện tử tiên tiến nhất trong phân khúc.

Trái tim của Monster 2026 là động cơ V2 dung tích 890cc, tích hợp hệ thống Intake Variable Timing (IVT) giúp điều chỉnh thời điểm mở van phù hợp với mọi điều kiện lái, từ phố xá đông đúc đến đường trường. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 109,5 mã lực tại 9.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại 91 Nm tại 7.250 vòng/phút. Ducati cũng cho biết mô-men xoắn của xe duy trì trên 80% mức cực đại ở vòng tua 4.000 đến 10.000 vòng/phút. Động cơ nhẹ hơn gần 6 kg so với phiên bản trước, chu kỳ kiểm tra van được kéo dài đến 45.000 km.

Khung xe mới vẫn sử dụng động cơ làm thành phần chịu lực, với khung Monocoque nhôm liên kết trực tiếp với nắp xi-lanh, kết hợp subframe trellis làm từ technopolymer và gắp đôi mới. Khối lượng bản thân xe chỉ 175 kg, nhẹ hơn 4 kg so với phiên bản trước. Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc USD Showa 43 mm, phía sau là phuộc đơn điều chỉnh preload, phanh trước trang bị caliper Brembo M4.32 radial cùng đĩa đôi 320 mm.

Monster 2026 còn được nâng cấp hệ thống điện tử hiện đại, điều khiển bằng IMU 6 trục, bao gồm Cornering ABS, Traction Control, Wheelie Control, Engine Braking Management và Ducati Quick Shift thế hệ mới. Người lái có thể chọn bốn chế độ vận hành: Sport, Road, Urban, Wet thông qua núm điều chỉnh trên tay lái bên trái. Xe sử dụng cụm đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ chế độ ngày/đêm đồng thời có thể kết nối với Ducati Multimedia System, hệ thống dẫn đường turn-by-turn và hỗ trợ lắp cruise control.

Yên xe được thiết kế hẹp hơn, chiều cao tiêu chuẩn 815 mm, đi kèm yên thấp phụ trợ cho người nhỏ bé, trong khi tay lái nâng cao hơn giúp tư thế tự nhiên và dễ kiểm soát. Lốp tiêu chuẩn là Pirelli Diablo Rosso IV với kích thước trước 120/70, sau 180/55. Thiết kế tổng thể của Monster 2026 vẫn giữ được nét đặc trưng quen thuộc của dòng Monster, chỉ tinh chỉnh một số chi tiết nhỏ để sắc sảo hơn, phù hợp với những ai yêu thích sự mạnh mẽ, đơn giản nhưng vẫn thời thượng.

Ducati Monster 2026 sẽ có hai phiên bản: Monster tiêu chuẩn và Monster Plus với đầu xe kiểu “bullet” cùng ốp yên sau. Xe có hai màu lựa chọn là Ducati Red và Iceberg White và sẽ được bán ra ở châu Âu từ tháng 2/2026, sau đó mở rộng sang Mỹ, Nhật Bản và Úc vào cuối năm.