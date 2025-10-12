"Quái xế" Ducati Multistrada V4 Rally 2026 chính thức trình làng, nâng cấp toàn diện

Ducati Multistrada V4 Rally 2026 được định vị là mẫu adventure touring cao cấp, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ cùng độ bền bỉ vượt trội. Ở phiên bản này, nhà sản xuất Ý đưa tới cho sản phẩm loạt nâng cấp.

Trước tiên là về sức mạnh, xe sử dụng khối động cơ V4 Granturismo dung tích 1.158cc, sản sinh công suất cực đại lên đến 170 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 121 Nm tại 8.750 vòng/phút. Động cơ này được tinh chỉnh để có đường cong mô-men xoắn mượt mà, giúp xe phản hồi mạnh mẽ từ dải tua trung đến cao.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống tự động ngắt xi-lanh phía sau khi xe dừng hoặc vận hành ở vòng tua thấp, nhằm tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải – một bước tiến về mặt công nghệ xanh. Thêm vào đó, lịch bảo dưỡng của xe cũng rất ấn tượng, với chu kỳ thay dầu sau mỗi 15.000 km và kiểm tra van xu-páp ở mốc 60.000 km.

Ngoài động cơ, xe cũng được nâng cấp đáng kể ở hệ thống treo. Ducati trang bị cho Multistrada V4 Rally mới bộ giảm xóc bán chủ động Marzocchi DSS EVO, có khả năng điều chỉnh tự động dựa trên trọng lượng người lái và điều kiện mặt đường. Ngoài ra, xe còn tích hợp tính năng ALD (Automatic Lowering Device), cho phép tự động hạ thấp chiều cao xe khi tốc độ dưới 6 km/h, giúp người lái dễ chống chân hơn khi dừng. Khi xe tăng tốc vượt quá 50 km/h (hoặc 20 km/h trên đường địa hình), chiều cao sẽ được phục hồi về mức tiêu chuẩn. Hành trình giảm xóc trước và sau được nâng lên 200mm, cùng với khoảng sáng gầm xe đạt 230mm – cao hơn phiên bản tiêu chuẩn 1cm – cho phép chiếc xe sẵn sàng chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt.

Về công nghệ, Multistrada V4 Rally 2026 được trang bị đến hơn 70 cảm biến, điều khiển hầu hết các hệ thống vận hành trên xe từ phanh, treo cho đến radar. Những công nghệ nổi bật có thể kể đến như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) kết hợp radar toàn xe, hỗ trợ cảnh báo điểm mù và va chạm phía trước, hệ thống phanh điện tử kết hợp giữa bánh trước và sau, hệ thống sang số nhanh (Quickshifter) và đèn pha có khả năng chiếu theo góc cua. Người dùng cũng có thể tùy chọn giữa 5 chế độ lái khác nhau: Sport, Touring, Urban, Wet và Enduro. Tất cả được hiển thị rõ ràng qua màn hình TFT 6,5 inch hiện đại, hỗ trợ kết nối với ứng dụng Ducati Connect.

Không chỉ chú trọng đến hiệu năng, Ducati còn quan tâm đặc biệt đến sự thoải mái của người ngồi sau. Phiên bản mới này có kính chắn gió rộng hơn 40mm và cao hơn 20mm so với thế hệ trước, giúp chắn gió hiệu quả hơn. Các tấm điều hướng gió trước được thiết kế theo công nghệ khí động học của MotoGP, giúp giảm tiếng ồn trong khoang lái. Ngoài ra, khu vực lắp hộp hành lý phía sau cũng được tái thiết kế để tăng không gian để chân cho người ngồi sau, mang lại cảm giác chắc chắn và an toàn hơn khi di chuyển.

Multistrada V4 Rally 2026 sẽ chính thức được bán ra tại thị trường châu Âu từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 1 năm 2026. Xe có hai tùy chọn màu sắc: Đỏ Ducati kết hợp với nhôm xước và vành nan hoa màu đen, hoặc Xanh ngọc Jade phối với nhôm xước và vành nan hoa màu vàng. Cả hai phiên bản đều đi kèm bình xăng nhôm dung tích 30 lít, được hoàn thiện bằng công nghệ đánh vân đẹp mắt, phù hợp cho những chuyến đi xa mà không lo thiếu nhiên liệu.