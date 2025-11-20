Benelli TRK 902 Stradale trình làng, "thách thức" Ducati Multistrada với giá mềm

Đây là một mẫu xe mang đậm phong cách sport-tourer và được xem như phiên bản “hợp túi tiền” của Ducati Multistrada. Xe được phát triển dựa trên khung gầm của TRK 902 Xplorer nhưng đã được tối ưu hóa để phục vụ chủ yếu cho việc di chuyển trên đường phố.

Khác với TRK 902 Xplorer sử dụng vành nan hoa, TRK 902 Stradale trang bị bộ vành nhôm đúc 17 inch mạnh mẽ, đi kèm lốp Pirelli Angel GT II, loại phổ biến trên các mẫu sport-touring. Xe có kính chắn gió chỉnh điện, tay chắn gió được thiết kế lại và thân xe mượt mà hơn, tạo dáng vẻ thanh thoát và tập trung cho đường phố. Khung xe sử dụng thép dạng trellis phát triển tại Pesaro, kết hợp phuộc trước Marzocchi 43 mm hành trình ngược và giảm xóc monoshock phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Hệ thống phanh của Brembo với đĩa kép 12,6 inch phía trước và đĩa 10,2 inch phía sau hỗ trợ ABS linh hoạt, đảm bảo khả năng dừng tin cậy.

TRK 902 Stradale được trang bị động cơ đôi 904cc Euro 5+, giống với Xplorer, cho công suất tối đa 95 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 89,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ được tinh chỉnh để tạo mô-men xoắn mạnh ở dải thấp đến trung bình, phù hợp với lối lái touring. Hệ thống ride-by-wire của Bosch giúp phản hồi ga mượt mà, trong khi ly hợp trượt giảm sốc khi xuống số mạnh, mang lại cảm giác vận hành ổn định và dễ kiểm soát.

Xe được trang bị cụm đồng hồ TFT 7 inch có kết nối Bluetooth, Wi-Fi và điều hướng tích hợp, cùng ba chế độ lái Sport, Touring và Urban. Những tiện nghi khác bao gồm kiểm soát lực kéo, cruise control, quickshifter, giám sát áp suất lốp, tay lái và yên sưởi. Các tùy chọn bổ sung như hệ thống hành lý, thanh bảo vệ, camera hành trình và hệ thống phát hiện điểm mù bằng radar với cảnh báo trực quan trên gương và màn hình giúp nâng cao trải nghiệm lái.

Bình xăng dung tích khoảng 20 lít hứa hẹn phạm vi đi xa ổn định, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 20 km/lít theo công bố của Benelli. Đèn pha hai thấu kính và các tấm ốp gọn gàng hoàn thiện diện mạo cao cấp nhưng vẫn giữ phong cách đặc trưng của dòng TRK. Benelli dự kiến sẽ chính thức bán TRK 902 Stradale từ năm 2026.