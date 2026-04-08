CFMoto 500SR lộ diện: “Kẻ thách thức” mới của Honda và Kawasaki

Sự xuất hiện của CFMoto 500SR nhắm thẳng vào phân khúc trước nay vốn là thế mạnh của các nhà sản xuất Nhật Bản. Mẫu mô tô này sẽ đối đầu trực tiếp với các mẫu xe vốn đã nổi tiếng toàn cầu như Honda CBR500R Four hay Kawasaki Ninja ZX-4R. Và nhà sản xuất Trung Quốc cũng đã có những chuẩn bị chu đáo cho mẫu xe của mình để có thể có lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ.

Trái tim của CFMoto 500SR là khối động cơ 499 cc, cấu hình bốn xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 78 mã lực tại 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 49 Nm tại 10.000 vòng/phút. Đáng chú ý, hệ thống Ram-Air giúp gia tăng công suất lên khoảng 82 mã lực khi xe vận hành ở tốc độ cao, mang lại lợi thế rõ rệt trong điều kiện chạy đường trường hoặc trên đường đua.

Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp kết hợp ly hợp chống trượt điều khiển bằng cáp. Xe được trang bị quickshifter tiêu chuẩn cho phép sang số nhanh khi tăng tốc, dù vậy xe vẫn chưa được hỗ trợ ride-by-wire. Thiết lập này mang lại cảm giác điều khiển trực tiếp, phù hợp với những người ưa trải nghiệm lái thuần cơ khí.

CFMoto 500SR sử dụng khung thép ống dạng trellis, đi kèm khung phụ bằng nhôm và gắp sau nhôm đúc. Hệ thống treo gồm phuộc trước USD đường kính 41 mm có thể điều chỉnh preload 30 cấp, trong khi giảm xóc sau monoshock cho phép tinh chỉnh preload và độ nén 16 cấp. Hệ thống phanh do Nissin cung cấp với kẹp phanh trước bốn piston gắn trên đĩa đôi 300 mm, kết hợp ABS của Continental; phía sau là đĩa 220 mm với ABS có thể tắt độc lập. Ngoài ra, xe còn được trang bị trợ lực lái nhiều cấp, tăng cường độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Mặc dù dùng chung nền tảng với 500SR Voom, phiên bản 500SR có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 2 kg, đạt mức xấp xỉ 192 kg. Xe sử dụng bánh 17 inch với lốp kích thước 120/70 phía trước và 160/60 phía sau. Chiều cao yên tiêu chuẩn 805 mm, có thêm tùy chọn thấp hoặc cao hơn nhằm phù hợp với nhiều thể trạng người lái. Bình nhiên liệu dung tích 15,5 lít đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài.

Về thiết kế, CFMoto 500SR mang phong cách supersport hiện đại, khác biệt hoàn toàn so với vẻ hoài cổ của bản Voom. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED góc cạnh tích hợp dải định vị ban ngày, kết hợp dàn áo nhiều lớp mang tính khí động học. Gương chiếu hậu được gắn trực tiếp lên dàn áo, trong khi ống xả thể thao đặt cao tạo điểm nhấn về thị giác.

Mẫu mô tô này cũng được trang bị cụm đồng hồ TFT 6,2 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng riêng của hãng, cho phép điều khiển cuộc gọi, dẫn đường và giải trí. Đáng chú ý, hệ thống còn có khả năng liên kết với camera hành trình Insta360 để ghi hình và điều khiển trực tiếp khi đang vận hành. Các trang bị tiêu chuẩn khác bao gồm hệ thống đèn LED toàn bộ, đèn chiếu gần tự động, xi-nhan tự tắt, cảnh báo phanh khẩn cấp, cảm biến áp suất lốp, hai cổng sạc nhanh và hệ thống kiểm soát lực kéo hai chế độ.

CFMoto 500SR được bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá 28.980 nhân dân tệ - khoảng 111 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.