Super Cub tiếp tục "đội giá" gần 40 triệu đồng

Ra mắt lần đầu vào năm 1958, Super Cub không chỉ là biểu tượng của Honda mà còn được xem là một trong những mẫu xe máy mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp xe hai bánh Nhật Bản. Theo thống kê, dòng xe này từng đạt doanh số hơn 60 triệu chiếc tính đến năm 2008 và hiện vẫn được duy trì sản xuất tại nhiều thị trường trên thế giới.

Tại Việt Nam, Honda đang phân phối chính hãng mẫu Super Cub C125 - phiên bản kế thừa thiết kế cổ điển đặc trưng của dòng xe huyền thoại, đồng thời được nâng cấp với nhiều công nghệ hiện đại.

Mẫu xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn dung tích 125cc, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,87 kW cùng mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đảm bảo độ bền và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài thiết kế hoài cổ, Super Cub C125 còn được Honda trang bị nhiều tiện ích đáng chú ý như khóa thông minh tích hợp chức năng chống trộm, định vị xe và kích hoạt hệ thống điện. Xe cũng sở hữu màn hình LCD - trang bị hiếm gặp trong phân khúc xe số phổ thông tại Việt Nam.

Hiện Super Cub C125 có giá niêm yết từ 86,3 - 87,2 triệu đồng tùy phiên bản. Tuy nhiên, tại nhiều đại lý, mẫu xe này thường được bán chênh đáng kể so với giá đề xuất.

Khảo sát thị trường cho thấy, Super Cub C125 đời mới hiện được hầu hết các đại lý đang phân phối với mức giá cao hơn niêm yết của hãng. Cụ thể, dưới đây là bảng giá các phiên bản Super Cub C125 cập nhật cuối tháng 5/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Super Cub Tiêu chuẩn 86,292,000 108,000,000 21,708,000 Super Cub Đặc biệt (đen nhám) 87,273,818 125,000,000 37,726,182

Theo giới kinh doanh xe máy, việc Super Cub có giá bán thực tế cao hơn niêm yết không phải điều quá bất ngờ. Bên cạnh giá trị thương hiệu, mẫu xe này còn mang yếu tố sưu tầm nhờ thiết kế mang tính biểu tượng và số lượng không quá phổ biến trên thị trường.

Dù có giá bán cao, Super Cub C125 vẫn thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng. Nhiều khách mua xe phải chờ từ vài tuần đến cả tháng mới có thể nhận xe.