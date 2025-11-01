CFMoto 250SR Lite trình làng: Hiệu năng khủng, giá 62 triệu đồng

Dòng sportbike CFMoto 250SR vốn rất được khách hàng ưa chuộng nhờ kiểu dáng đậm chất thể thao, sức mạnh ấn tượng và mức giá bán hợp lý. Và phiên bản CFMoto 250SR Lite chính là bản rút gọn của CFMoto 250SR.

CFMoto 250SR Lite vẫn sử dụng ADN thiết kế từ "đàn anh" CFMoto 250SR tuy nhiên các trang bị được rút gọn hơn. Cụ thể, thay vì cụm đồng hồ TFT, xe chỉ sử dụng LCD kỹ thuật số. Tuy vậy, xe vẫn được trang bị hệ thống chiếu sáng LED toàn diện, bao gồm đèn pha, đèn hậu, xi nhan và đèn cảnh báo khẩn cấp. Xe cũng được trang bị hai cổng sạc USB (Type-A và Type-C) để tiện lợi cho người lái.

Về sức mạnh, CFMoto 250SR Lite được trang bị động cơ xy-lanh đơn dung tích 249cc, làm mát bằng dung dịch tương tự bản tiêu chuẩn, tuy nhiên sức mạnh được điều chỉnh thấp hơn. Cụ thể, khối động cơ này cho công suất 27,5 mã lực tại 9.750 vòng/phút và mô-men xoắn 22 Nm tại 7.250 vòng/phút, truyền lực đến bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, xe cũng không có hệ thống Assist & Slipper Clutch như bản tiêu chuẩn.

Thay vì giảm xóc hành trình ngược thì CFMoto 250SR Lite cũng chỉ được trang bị phuộc trước ống lồng thông thường, và phuộc sau lò xo trụ có thể điều cỉnh tài trước. Xe tích hợp phanh đĩa trước đường kính 292mm kem heo phanh hai piston và phía sau là phanh đĩa đường kính 220mm cùng hep phanh một piston. Xe vẫn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh anh toàn.

CFMoto 250SR Lite sử dụng vành đúc 17 inch cả trước và sau, đi kèm lốp không săm cỡ 110/70-R17 trước và 140/60-R17 sau. Chiều cao yên xe là 780 mm, trọng lượng khô 165 kg, và bình xăng dung tích 12 lít.

Giá bán của CFMoto 250SR Lite tại thị trường Malaysia là 9.988 ringgit - khoảng 62,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá bán này dễ tiếp cận hơn với nhiều khách hàng, và là sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những người mới chơi mô tô.