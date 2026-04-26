Xe côn tay giá ngang Honda Future gây chú ý nhờ trang bị “có 1-0-2”

Là một trong những mẫu xe côn tay 125cc bán chạy nhất của hãng, Raider 125 2026 tiếp tục được định vị theo phong cách thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ nhờ thiết kế năng động, khả năng vận hành linh hoạt và hệ thống trang bị công nghệ ngày càng hoàn thiện.

Điểm nâng cấp đáng kể ở thế hệ Raider 125 2026 chính là việc bổ sung cụm đồng hồ TFT đi kèm chức năng kết nối smartphone cho phép truy cập cuộc gọi, sử dụng dẫn đường từng chặng, điều khiển bằng giọng nói và khai thác hơn 99 tính năng kết nối khác. Ngoài ra, cụm đồng hồ này cũng có thể hiển thị tình hình thời tiết hoặc tỷ số trận đấu thể thao mà người dùng ưa thích kèm nhiều tiện ích hiện đại khác.

Về trang bị, Raider 125 2026 tiếp tục duy trì các yếu tố nổi bật như đèn pha LED, hệ thống phanh đĩa đô đi kèm ABS một kênh, tính năng đèn dẫn đường “follow me”, cảm biến chân chống tích hợp ngắt động cơ và công nghệ hỗ trợ di chuyển chậm GTT (Glide Through Traffic). Những trang bị này giúp mẫu xe không chỉ phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày mà còn mang lại trải nghiệm vận hành an toàn và tiện lợi hơn trong điều kiện đô thị đông đúc.

Cung cấp sức mạnh cho xe vẫn là khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,8cc, làm mát bằng không khí kết hợp dầu, cho công suất tối đa 11,38 PS và mô-men xoắn cực đại 11,2 Nm. Động cơ đi kèm hộp số 5 cấp, mang lại khả năng tăng tốc tốt và vận hành linh hoạt trong phố, đúng với định hướng của một mẫu xe côn tay thể thao cỡ nhỏ.

Tại thị trường Ấn Độ, TVS Raider 125 2026 phiên bản TFT DD được niêm yết với giá khởi điểm 98.550 Rupee - khoảng 27,5 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.