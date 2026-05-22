Ngắm Yamaha Grand Filano Hybrid màu nâu quả mọng đẹp lung linh

Yamaha Grand Filano Hybrid mới vừa được tung ra thị trường Thái Lan, mang phong cách sang trọng đầy cuốn hút. Ấn bản mới này có những gam màu cao cấp dành cho người dùng hiện đại và sành điệu. Dòng xe ga này tương đương với Yamaha Grande ở thị trường Việt Nam.

Mẫu xe tay ga được ưa chuộng Grand Filano Hybrid ở Thái Lan mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế thời trang, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính tiện dụng, đáp ứng lý tưởng nhu cầu di chuyển trong thời đại giá nhiên liệu ngày càng tăng cao.

Yamaha Grand Filano Hybrid được trang bị động cơ BLUE CORE HYBRID 125cc kết hợp cùng máy phát điện thông minh, mang lại khả năng tăng tốc mạnh mẽ, vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội lên đến 62,5 km/lít. Hệ thống Stop & Start tự động ngắt động cơ khi dừng xe giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu hiệu quả, phù hợp cho việc sử dụng hằng ngày trong đô thị.

Xe sở hữu thiết kế cao cấp với hệ thống đèn LED toàn diện từ đèn pha, đèn hậu đến đèn chiếu sáng ban ngày, tạo nên diện mạo nổi bật trên mọi hành trình. Tính tiện lợi còn được nâng cao với nắp bình xăng phía trước SMART & EASY REFUEL, cho phép tiếp nhiên liệu dễ dàng mà không cần xuống xe.

Bên cạnh đó, Yamaha Grand Filano Hybrid còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kết hợp màn hình màu TFT hiển thị đầy đủ thông tin và hỗ trợ nhiều chức năng hiện đại. Phiên bản ABS sử dụng hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key System, trong khi phiên bản tiêu chuẩn được trang bị chìa khóa đa chức năng, giúp thao tác sử dụng trở nên thuận tiện hơn trong mọi tình huống.

Mẫu xe còn ghi điểm nhờ hàng loạt tiện ích thiết thực như cổng sạc USB Type-A hỗ trợ sạc điện thoại thông minh khi di chuyển và cốp chứa đồ dung tích lớn 27 lít tích hợp đèn LED, đủ không gian cho mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Về khả năng an toàn, Yamaha Grand Filano Hybrid mới được trang bị hệ thống phanh ABS trên phiên bản ABS giúp chống bó cứng phanh, tăng độ ổn định và tự tin khi lái xe. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng hệ thống phanh UBS hỗ trợ phân bổ lực phanh hiệu quả, mang lại cảm giác an toàn trên mọi cung đường.

Yamaha Grand Filano Hybrid mới có 2 phiên bản: Phiên bản ABS và Tiêu chuẩn. Mỗi phiên bản đều có 4 màu tùy chọn. Trong đó, ấn bản màu mới loại màu nâu tím quả mọng có giá niêm yết là 69.200 baht (khoảng 55,79 triệu đồng).